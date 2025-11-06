    Sonic Racing: CrossWorlds ya tiene fecha de salida en Switch 2

    Hace poco más de un mes atrás se lanzó Sonic Racing: CrossWorlds, videojuego que prometía traer de regreso la saga de carreras del personaje azul con una temática original, y que a decir verdad, fue muy bien calificado por la audiencia con incluso comparaciones hacia Mario Kart. Sin embargo, no todas las plataformas recibieron el título, pero parece que SEGA finalmente está cumpliendo con lo prometido.


    Se ha revelado que la Switch 2 Edition llegará a las tiendas digitales el 4 de diciembre de 2025, acompañado de un primer tráiler que muestra su renovado apartado visual. Esta versión, desarrollada específicamente para la nueva consola de Nintendo, promete notables mejoras técnicas respecto a la edición original de Switch.

    Entre las mejoras destacan una mayor resolución, mejor velocidad de fotogramas y gráficos más nítidos, ofreciendo una experiencia de conducción más fluida y vibrante. Además, la edición incluirá todas las características originales del juego, manteniendo su espíritu competitivo y su enfoque cooperativo.

    En Sonic Racing: CrossWorlds, los jugadores podrán competir por tierra, mar, aire e incluso el espacio, atravesando los llamados Anillos de Viaje que conectan 15 mundos alternativos con 24 pistas distintas. El título permitirá competir tanto en solitario como en línea, con una lista de 23 personajes icónicos del universo SEGA, la más grande vista hasta la fecha en la saga de carreras del erizo azul.

    Por si fuera poco, el juego ofrecerá una amplia personalización de vehículos, con 45 diseños distintos y 70 accesorios disponibles para crear la máquina definitiva. SEGA también confirmó que la versión física  llegará a comienzos de 2026, completando así el esperado regreso de Sonic a las pistas. No está de más mencionar, que el cartucho vendrá completo y no será una Game-Key Card.

    Nota del autor: Es un poco triste que si ya lo tenías la actualización se cobra al 50%, debería ser menos, quizá de un 10%. Pero bueno, es decisión de SEGA.

