Primer tráiler de la película biográfica de Michael Jackson

Michael Jackson es una de las figuras más importantes en la cultura popular. Aunque muchos ya conocen la historia de este cantante, el público tendrá una nueva oportunidad de admirar su impacto en la industria de la música, y es que una película biográfica está en camino, y ya tenemos el primer tráiler de este proyecto.

El día de hoy, Lionsgate compartió el primer tráiler de Michael, película biográfica que nos dará un recorrido por los momentos más importantes en la vida de Michael Jackson. De esta forma, el primer tráiler nos muestra al cantante con su maquillaje en Thriller, realizando el moonwalk y filmando el video de Don't Stop 'Til You Get Enough.

El legado de Michael Jackson

Notablemente, el rol de Michael Jackson está a cargo de Jaafar Jackson, el verdadero sobrino del cantante. De igual forma, la cinta fue dirigida por Antoine Fuqua, cineasta conocido por Training Day, The Equalizer y Olympus Has Fallen. El guion, por su parte, fue de John Logan, guionista nominado al Óscar por Gladiator, The Aviator y Hugo.

Aunque muchos no pueden esperar por esta cinta, la producción se ha enfrentado a un par de problemas. El rodaje de Michael llegó a su fin en mayo de 2024, y el estreno de la película estaba previsto inicialmente para abril de 2025, fecha que luego se pospuso a octubre. Sin embargo, en junio de este año se confirmó que serían necesarias un par de regrabaciones, lo que retrasó una vez más la cinta.

Ahora, todo indica a que la cinta por fin cumplirá con su estreno. Te recordamos que Michael llegará a los cines el 24 de abril del 2026. En temas relacionados, Gremlins 3 será una realidad. De igual forma, ¿GTA tendrá una película?

Vía: Lionsgate