5 juegos que seguro se robarán The Game Awards 2021

El mundo del gaming está listo para volverse a vestir de gala con una nueva celebración de The Game Awards, sin lugar a dudas, los premios con mayor prestigio para el medio. 2021 ha sido un año verdaderamente destacado para los videojuegos, por lo que la lucha por uno de estos galardones, no será nada sencilla. Dentro de las decenas de títulos nominados en las diferentes categorías, hay cinco en particular que indudablemente se perfilan para convertirse en los grandes protagonistas de la noche, mismos de los que te hablamos a continuación para que durante la ceremonia, les pongas especial atención. ¿Cuál crees que será el rey.

Recuerda que la transmisión de The Game Awards 2021 se llevará a cabo este 9 de diciembre en punto de las 7:00 PM tiempo del centro de México.

Deathloop

Increíblemente, muchos dudaron de lo que los padres de Dishonored podían hacer con una IP completamente nueva, con todo y que claro, Arkane se ha hecho de un importante nombre dentro del medio en los últimos años. Deathloop llegó en exclusiva al PS5 y de nueva cuenta, quedó de manifiesto lo especial que es la manera en la que este estudio francés trabaja, sobre todo cuando se trata de hacer immersive sims. La estructura y forma en la que este título funciona de manera general, es algo que simplemente no se había visto. Su narrativa no lineal y cómo es que delega casi toda la responsabilidad al jugador al momento de ir formando su propia historia, nos voló la mente a cada segundo gracias a la manera tan revolucionaria en la que se va presentando las cosas. Salir de Black Reef y todo lo que alberga, fue una de las mejores experiencias del año y gracias a sus nueve nominaciones incluyendo Juego del Año, creemos que Deathloop será de los ganadores de la noche.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Insomniac Games pasó de ser un estudio en el que Sony no confiaba del todo a pesar de su larga relación, a una de las más grandes joyas de los PlayStation Studios. Con todo y que meses antes se había estrenado Spider-Man: Miles Morales bajo su nombre, los también desarrolladores de Spyro decidieron que era buen momento para una nueva aventura de su famoso duo. Ratchet & Clank: Rift Apart fue mucho más que solo una nueva entrega de esta querida franquicia, pues además de ser una visión de lo que la tecnología de un PS5 puede hacer, propuso un montón de nuevas ideas sobre cómo es que un shooter en tercera persona moderno, debe funcionar. De forma impresionante, el más reciente título del Lombax y del robot, aparece como el segundo título más nominado a The Game Awards con seis posibilidades de llevarse un premio entre las cuales está, la de Juego del Año.

Psychonauts 2

Psychonauts 2 es de esos videojuegos que muy probablemente ni siquiera deberían de existir, pues luego de cómo le fue a sus secuelas en el tema comercial, resulta verdaderamente milagroso que ahora estemos hablando de la nueva aventura de Raz y compañía. Luego de haber iniciado un complicado proceso de desarrollo que incluso tuvo campaña de Kickstarter, Double Fine fue adquirido por Microsoft para sumarse a las filas de los Xbox Studios y así, finalmente poder terminar con Psychonauts 2. Hubiera sido una verdadera desgracia que el mundo no hubiera podido disfrutar de nueva cuenta del talento de Tim Schafer y de su equipo, pues en su más reciente trabajo lo único que logra es ratificar su puesto como leyenda de este medio. La buena noticia acá es que la prensa está reconociendo todo lo anterior, pues el juego aparece como uno de los más nominados a The Game Awards con grandes posibilidades de llevarse varias de esta categorías en las que por cierto, compite por el codiciado GOTY.

It Takes Two

Sin lugar a dudas, la más grande sorpresa dentro de los seis juegos nominados a título del año en The Game Awards. Luego de dejarnos con un sabor de boca no tan placentero con lo que fue A Way Out, el siempre mediático Josef Fares, regresó a las andadas con un título que básicamente redefine lo que conocemos como gaming cooperativo, esto a través de un juego brillantemente bien diseñado en el que dos personas tienen que trabajar sí o sí para poder llegar a la meta. Encima de todo esto, tenemos una espectacular aventura llena de matices en la que los personajes principales para nada son los mismos que iniciaron el viaje. Sus cinco diferentes nominaciones hacen que este título en específico, sea una de las grandes estrellas de la noche que estamos seguros, brillará intensamente cuando llegué el momento de conocer a los ganadores.

Resident Evil: Village

Una de las grandes polémicas que se dieron al momento del anuncio de los juegos que este año estarían compitiendo por el codiciado título de Juego del Año. Resident Evil: Village es brillante y mucha de su tecnología es punta de lanza dentro del medio, pero también tenemos que aceptar que en términos de gameplay y de diseño de niveles, Capcom tomó muy pocos riesgos, apegándose a la fórmula de Resident Evil VII para presentar esta memorable, pero poco innovadora propuesta. Debido a lo anterior, para muchos, el más reciente representante de la adorada franquicia de los padres de Street Fighter no merece todas las nominaciones en las que está dentro de The Game Awards, sin embargo, se antoja complicado que algo así lo vaya a frenar de ser uno de los grandes protagonistas de la noche.