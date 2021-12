Tendremos performance musical de Arcane en The Game Awards

The Game Awards siempre ha tenido algún tipo de performance musical, y el evento de 2021 no será la excepción. Geoff Keighley y su equipo han logrado convencer a Sting para que nos canten una canción de Arcane. Para quienes no lo sepan, se trata de una aclamada serie animada para Netflix basada en el inmensamente popular MOBA para PC, League of Legends.

La combinación no es tan bizarra como podrías pensar, ya que Sting es en realidad quienes cantan el soundtrack oficial de Arcane, con una canción llamada What Could Have Been. Acá abajo puedes escuchar qué tal está mientras te preparas para su versión en vivo.

Recuerda que The Game Awards 2021 se llevará a cabo el próximo jueves 9 de diciembre. Por aquí puedes echarle un vistazo a la lista completa de nominados.

Nota del editor: Últimamente, Riot Games ha hecho un increíble trabajo expandiendo la IP de League of Legends no solo a distintos géneros, sino también a distintos medios. Arcane es un claro ejemplo de que, con el equipo adecuado, las adaptaciones de videojuegos pueden resultar en algo verdaderamente sensacional. Esperemos que puedan seguir con este momentum.

Via: GameSpot