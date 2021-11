¡Conoce a todos los nominados de The Game Awards 2021!

Como ya se esperaba, el día de hoy se ha compartido la lista de todos los juegos nominados a The Game Awards 2021. Desde aquellos que desean ganarse una estatuilla por mejor dirección, pasando el soundtrack más aclamado, hasta las actuaciones que se robaron nuestro corazón.

Checa la lista completa a continuación:

JUEGO DEL AÑO

Reconociendo un juego que ofrece la mejor experiencia absoluta en todos los campos creativos y técnicos.

-Deathloop

-It Takes Two

-Metroid Dread

-Psychonuats 2

-Ratchet & Clank: Rift Apart

-Resident Evil Village

MEJOR DIRECCIÓN DE JUEGO

Otorgado por una destacada visión creativa e innovación en la dirección y el diseño de juegos.

-Deathloop

-It Takes Two

-Returnal

-Psychonauts 2

-Ratchet & Clank: Rift Apart

MEJOR NARRATIVA

Para una excelente narración y desarrollo narrativo en un juego.

-Deathloop

-It Takes Two

-Life is Stranger: True Colors

-Marvel’s Guardians of the Galaxy

-Psychonauts 2

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE

Por logros creativos y técnicos sobresalientes en diseño artístico y animación.

-The Artful Escape

-Deathloop

-Kena: Bridge of Spirits

-Psychonauts 2

-Ratchet & Clank: Rift Apart

MEJOR MÚSICA

Para música excepcional, incluida la partitura, la canción original y / o la banda sonora con licencia.

-The Artful Escape

-Cyberpunk 2077

-Deathloop

-Marvel’s Guardians of the Galaxy

-NieR Replicant ver.1.22474487139…

MEJOR DISEÑO DE AUDIO

Reconociendo el mejor audio y diseño de sonido del juego.

-Deathloop

-Forza Horizon 5

-Ratchet & Clank: Rift Apart

-Resident Evil Village

-Returnal

MEJOR ACTUACIÓN

Premio a una persona por actuación de voz en off, captura de movimiento y / o interpretación.

-Erika Mori como Alex Chen en Life is Strange: True Colors

-Giancarlo Esposito como Antón Castillo en Far Cry 6

– Jasn Kelley como Colt Vahn en Deathloop

-Maggie Robertson como Lady Dimitrescu en Resident Evil Village

-Ozioma Akagha como Julianna Blake en Dethloop

MEJOR JUEGOS POR IMPACTO

Para un juego que invita a la reflexión con un profundo significado o mensaje pro-social.

-Before your eyes

-Boyfriend Dungeon

-Chicory: A colerful tale

-Life is Strage: True Colors

-No longer home

MEJOR JUEGO EN CURSO

Otorgado a un juego por el desarrollo sobresaliente de contenido continuo que evoluciona la experiencia del jugador.

-Apex Legends

-Final Fantasy XIV Online

-Fortnite

-Genshin Impact

-Call of Duty: Warzone

MEJOR JUEGO INDEPENDIENTE

Por logros creativos y técnicos sobresalientes en un juego creado fuera del sistema de edición tradicional.

-12 Minutes

-Death’s Door

-Inscryption

-Kena: Bridge of Spirits

-Loop Hero

MEJOR JUEGO MÓVIL

Para el mejor juego jugable en un dispositivo móvil dedicado.

-Fantasian

-Genshin Impact

-Legend of Legends: Wild Rift

-Marvel’s Future Revolution

-Pokemon UNITE

MEJOR SOPORTE COMUNITARIO

Reconocer un juego y un estudio por su excelente apoyo y transparencia de la comunidad, incluida la actividad de las redes sociales y las actualizaciones / parches del juego.

-Apex Legends

-Destiny 2

-Final Fantasy XIV Online

-Fortnite

-No Man’s Sky

MEJOR JUEGO VR / AR

Para la mejor experiencia de juego jugable en realidad virtual o aumentada, independientemente de la plataforma.

-Hitman 3

-I expect you to die

-Lone Echo II

-Resident Evil 4

-Sniper Elite 4

MEJOR JUEGO DE ACCIÓN

Para los mejores juegos del género de acción centrados en el combate.

-Back 4 Blood

-Chivalry II

-Deathloop

-Far Cry 6

-Returnal

MEJOR JUEGO DE ACCIÓN / AVENTURA

Los mejores juegos de acción / aventura, que combinan el combate con el recorrido y la resolución de acertijos.

-Marvel’s Guardians of the Galaxy

-Metroid Dread

-Psychouats 2

-Ratchet & Clank: Rift Apart

-Resident Evil Village

MEJOR JUEGO DE ROL

Los mejores juegos diseñados para una rica personalización y progresión de los personajes del jugador, tanto en línea como fuera de línea, incluido el modo multijugador masivo.

-Cyberpunk 2077

-Monster Hunter Rise

-Scarlet Nexus

-Shin Megami Tensei V

-Tales of Arise

MEJOR JUEGO DE PELEAS

Para un juego diseñado principalmente en torno al combate cara a cara.

-Demon Slayer – Kimtesu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

-Guilty Gear Strive

-Melty Blood

-Nickelodeon All-Star Brawl

-Virtua Fighter 5: Ultimate Shodown

MEJOR JUEGO FAMILIAR

El mejor juego apropiado para el juego familiar, independientemente del género o plataforma.

-It Takes Two

-Mario Party: Superstar

-New Pokemon Snap

-Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

-Warioware: Get It Together!

MEJOR JUEGO DE SIM / ESTRATEGIA

El mejor juego centrado en simulación o estrategia en tiempo real o juego de estrategia por turnos.

-Age of Empires IV

-Evil Genius 2: World Domination

-Humankind

-Inscryption

-Microsoft Flight Simulator

MEJOR JUEGO DEPORTIVO / CARRERAS

Para deportes y juegos de carreras tradicionales y no tradicionales.

-F1 2021

-FIFA 22

-Forza Horizon 5

-Hot Wheels Unleashed

-Riders Republic

MEJOR JUEGO MULTIJUGADOR

Para una jugabilidad y un diseño multijugador en línea sobresalientes, incluidas experiencias cooperativas y multijugador masivo, independientemente del género de juego.

-Back 4 Blood

-Knockout City

-It Takes Two

-Monster Hunter Rise

-New World

-Valheim

CREADOR DE CONTENIDO DEL AÑO

Reconociendo a un streamer / influencer / miembro del medio que ha tenido un impacto importante y positivo en la industria en 2021.

-Dream

-Fuslie

-Gaules

-Ibai

-Grefg

MEJOR DEBUT DE UN JUEGO INDIE

Reconocimiento a un estudio independiente que produjo y lanzó su primer juego en 2021.

-The Artful Escape

-The Forgotten City

-Kena: Bridge of Spirts

-Sable

-Valheim

JUEGO MÁS ANTICIPADO

(ENCUESTA DE FAN) – Próximos juegos que muestran el mayor potencial, programados para su lanzamiento después del 9 de diciembre de 2021.

-Elden Ring

-God of War Ragnarok

-Horizon Forbidden West

-La secuela de Breath of the Wild

-Starfiled

Vía: The Game Awards