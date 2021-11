A menos de que hayas estado viviendo bajo una roca estos últimos meses, seguro estarás enterado sobre todo el caos que existe actualmente dentro de Activision Blizzard. Después de que una investigación revelará casos de acoso y discriminación dentro de la compañía, un nuevo reporte ahora sugiere que Bobby Kotick, CEO, siempre estuvo consciente de que existían este tipo de problemas internamente, pero decidió ocultarlos de la Junta Directiva.

Dicho reporte es cortesía de The Wall Street Journal, quienes citan a fuentes cercanas de Activision Blizzard, así como a unos cuantos documentos internos, como sus principales fuentes para esta investigación. Aparentemente, Kotick siempre supo que dentro de la empresa había casos de maltrato, acoso y discriminación, pero prefirió no decir nada al respecto para evitar dañar la reputación de Activision Blizzard. Según mencionan, Kotick incluso recibió acusaciones directas de violación en su correo electrónico, y no quiso decir nada.

Pero eso no es todo, ya que reportan que por allá de 2006, el propio Kotick amenazó de muerte a una de sus asistentes vía un mensaje de voz, esto después de haberla acosado él mismo dentro de las instalaciones de Activision. De igual forma, se menciona que en 2007, Kotick fue demandado por haber despedido injustificadamente a una azafata de uno de sus jets privados, y tuvo que indemnizarla con $200 mil dólares un año más tarde.

Ante estas recientes acusaciones, el directivo de Activision emitió una respuesta en la página oficial de la empresa, diciendo que el artículo del medio previamente mencionado “era impreciso y engañoso”, además de que “cualquier persona que dude de mi convicción en crear el espacio de trabajo más seguro e inclusivo, no aprecia lo importante que es esta compañía para mí.”

Las cosas no terminan aquí, ya que ahora Jason Schreier, reportero de Bloomberg, fue informado sobre una protesta que se llevará a cabo el día de hoy por parte de los empleados de Activision Blizzard, quienes exigen que Kotick sea remplazado de su puesto como CEO.

BREAKING: Activision Blizzard employees say they’re launching a walkout today in the wake of the Wall Street Journal article detailing CEO Bobby Kotick’s knowledge of sexual misconduct and harassment at the company. They’re demanding that Kotick be replaced

— Jason Schreier (@jasonschreier) November 16, 2021