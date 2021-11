Spotify se cae a nivel mundial

¿Estabas escuchando música en Spotify y de repente se pausó tu canción? No vayas a reiniciar tu internet ni nada por el estilo, ya que esta popular plataforma de streaming de música está experimentando varios problemas de conexión. La buena noticia es que sus desarrolladores ya están trabajando en ello.

De acuerdo con el portal DownDetector, Spotify empezó a presentar problemas en la mañana de este martes 16 de noviembre. Específicamente, empezaron a producirse a partir de las 10AM hora del centro de México, y hasta el momento todavía hay usuarios que siguen sin poder acceder a sus playlists favoritas.

Como te decía antes, sus autores están conscientes sobre estos problemas y ya están trabajando en una solución.

We’re aware of some issues right now and are checking them out! We’ll keep you posted.

— Spotify Status (@SpotifyStatus) November 16, 2021