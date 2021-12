Nominados al GOTY 2021 y sus curiosidades

La gala de los Game Awards 2021 se llevará a cabo en pocos días y será un acontecimiento que servirá como escaparate para anuncios exclusivos, además de dar a conocer al mejor juego del año. No cabe duda alguna de que los nominados son grandiosos títulos, y en esta entrega presentaremos algunas curiosidades de cada uno de ellos.

Deathloop: La producción de Arkane Studios está plagada de secretos, misterios y no está exenta de datos interesantes. Por ejemplo, la voz de Colt Vahn la interpreta Jason E. Kelley, quien también hizo lo propio para Doomslayer en Doom Eternal. En paralelo, Julianna Blake es representada por Ozioma Akagha, quien prestó su voz para Alyx en Half Life: Alyx.

It Takes Two: Los juegos cooperativos locales se echan de menos actualmente, pero los miembros de Hazelight Studios se han tomado muy en serio esta mecánica tanto con este título como con su antecesor, A Way Out. El director del estudio, Josef Fares también se ha caracterizado por ser director de cine y haber incursionado al mundo de los videojuegos con Brothers: A Tale of Two Sons.

Metroid Dread: MercurySteam sorprendió al mundo del entretenimiento con la reciente aventura de Samus Aran, quien no protagonizaba una nueva entrega en 2D desde hace diecinueve años. Llama la atención que desde 2005 existieron bocetos para su desarrollo, pero fue pospuesto debido a limitaciones técnicas. Como complemento, los característicos EMMI, son considerados como la némesis de Metroid y se buscó generar una atmósfera de terror con los mismos.

Psychonauts 2: Double Fine Productions nos ha ofrecido una de las mejores experiencias en los últimos años, llena de sentido del humor y coloridos paisajes. En esta travesía, Raz, el personaje principal tiene cinco dedos, en comparación con la primera parte que eran cuatro. Por otro lado, en más de una ocasión se pensó eliminar las batallas con cada uno de los jefes.

Ratchet & Clank: Rift Apart: Insomniac Games no solo se tomó muy en serio optimizar los tiempos de carga, sino que decidió realizar un juego con 79 opciones diferentes de accesibilidad, como ajustes en la gama de colores y la personalización de botones. Asimismo, los puzzles a los que se enfrenta Clank están inspirados en la saga de los Lemmings, propiedad de Sony que ha dejado en el baúl de los recuerdos.

Resident Evil Village: La atmósfera creada por Capcom apela a la región de Rumania, la cual también sirvió como punto de partida para el Drácula de Bram Stoker. En otro orden de ideas, existe un posible guiño a Albert Wesker, escondido en un diario donde refiere que un hombre extraño ha estado en el pueblo y habría conocido a la madre de Jake Muller.

Sin duda alguna, los títulos referidos a lo largo de estas líneas nos han ofrecido grandes horas de entretenimiento y si algunos gamers todavía no los han disfrutado, es el mejor momento para hacerlo, permitiéndoles viajar a mundos sorprendentes que nos deslumbraron en el presente año.

