El verano de 2021 ha sido verdaderamente intenso si de lanzamientos de videojuegos hablamos. Lo anterior lo decimos porque normalmente, tanto junio, como julio, suelen ser meses considerablemente tranquilos en donde hay uno o dos estrenos que de verdad llaman la atención, asunto que como todos sabemos, no pasó este año, pues tuvimos varios juegos que se robaron las miradas y por supuesto, a nuestras carteras. Agosto llega como este puente que nos conectará a la llamada temporada fuerte de estrenos y si bien, justamente se siente como un desaceleramiento de lanzamientos, hay varios nombres que creemos, deberías de tener muy presentes. A continuación te presentamos a los que para nosotros, son cinco juegos a los que no puedes perderles la pista durante las siguientes cuatro semanas. Esperamos tus comentarios al respecto.

12 Minutes

La experimentación siempre será muy importante para cualquier medio de entretenimiento, sobre todo para uno como el de los videojuegos. Justamente en esa parte cae 12 Minutes, título bastante complicado de describir y que sin duda alguna, ha llamado mucho la atención desde su revelación en E3 2019. De la mano de Annapurna Interactive, el 19 de agosto conoceremos a este curioso juego independiente que nos pondrá en un loop de tiempo en el que poco a poco iremos descubriendo su intrincada historia, esto a través de la toma de desiciones y solución de puzzles. Algo también sumamente interesante de este título en particular, es que llegará solamente a Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Por el momento no se ha dicho nada sobre su posible estreno en otras plataformas.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut

Sí, lo sabemos. La idea de volver a jugar un título tan reciente probablemente no sea de los más atractivo, sin embargo, hay que considerar que Ghost of Tsushima: Director’s Cut es mucho más que solo una mejora gráfica y técnica de lo que vimos en 2020. Además de que claro, el juego vendrá mejorado para aprovechar muchas de las capacidades del PS5, tendrá una expansión que ampliará considerablemente su historia y mundo, dejándonos explorar una isla completamente nueva que alberga sus propios secretos y misterios. Nos parece que el simple hecho de conocer más sobre la vida de Jin Sakai y en general de todo lo que lo rodea, hace de esta exclusiva del PlayStation algo que indudablemente queremos jugar ya. Espéralo este 20 de agosto tanto en PS4, como en PlayStation 5.

Aliens: Fireteam Elite

La famosa saga de terror y ciencia ficción está de regreso. La verdad es que sin importar en qué momento nos encontremos, Alien siempre encuentra la manera de tener representación en los videojuegos, a veces con grandes títulos pero también, con experiencias que nos gustaría poder borrar de nuestras memorias. De la mano de los no tan conocidos, Cold Iron Studios, este 24 de agosto estaremos conociendo a Aliens: Fireteam Elite, shooter en tercera persona completamente centrado en el multiplayer en donde junto con dos amigos más, nos tendremos que abrir camino entre hordas de xenomórfos para poder salir con vida. La verdad es que este juego en específico, es un auténtico volado que podría tener cualquier resultado, por lo que te recomendamos investigar de él y ver opiniones al respecto, antes de darle una oportunidad.

Psychonauts 2

Muy probablemente, el juego que más esperamos de este mes de agosto. Después de un duro y muy largo proceso de desarrollo el cual se vio impulsado por la compra por parte de Microsoft, Double Fine y el legendario Tim Schafer, están listos para lanzar Psychonauts 2, secuela del gran clásico de culto de 2005. En esta ocasión, el estudio desarrollador se fue lo más alocado posible para presentar un platformer en tres dimensiones lleno de grandes ideas y de magia. De verdad, si por alguna razón no tenías en tu radar a este título, te recomendamos irlo anotando, pues estamos seguros, dará mucho de qué hablar cuando se esté lanzando este día 25 en el Xbox One, PS4, PC y Xbox Series X|S.

Baldo

Lo complicado de los juegos independientes es saber qué vale la pena y qué no vale la pena, esto entre toneladas de diferentes títulos que se publican a diario. Pues bien, parece que Baldo, nueva propuesta de un pequeño estudio italiano, será uno de los que sí merezcan nuestra atención. Desde que uno ve corriendo a este título, te puedes dar cuenta de que hay algo verdaderamente especial, en parte gracias a que su arte está fuertemente inspirado por la legendarias películas de Studio Ghibli, y su gameplay en The Legend of Zelda. Combinación ganadora. Ya no podemos esperar para ponerle las manos encima ahora que se esté lanzando el 27 de agosto en PS4, Xbox One, Switch y PC.