5 juegos a seguir durante octubre

Arranca oficialmente el último cuarto de este 2022 y con él, se intensifica de manera muy marcada la época de lanzamientos fuertes del año. Como era de esperarse, tenemos estrenos de alto perfil que estamos seguros, para nada te quieres perder. La buena noticia es que básicamente hay para todos los gustos, por lo que no existe espacio para las quejas. Prepara tu cartera porque lo más seguro es que va a sufrir de un impacto de consideración. A continuación te presentamos a los cinco títulos que para nosotros, más merecen tu atención y que se estarán lanzando para diferentes plataformas a lo largo de las siguientes cuatro semanas. Esperamos a que nos cuentes cuál de todos ellos es el que más esperas.

A Plague Tale: Requiem

Después de habernos maravillado con lo que fue A Plague Tale: Innocence, todos nos preguntábamos si es que Team Asobo tenía planes para convertir a su IP en franquicia con una secuela directa, pues dicho título quedaba con un final abierto que precisamente sugería que la historia no había terminado. Pues bien, a pesar de tener las manos ocupadas también con Microsoft Flight Simulator, el estudio desarrollador se puso a trabajar en A Plague Tale: Requiem, título que según lo que se nos ha mostrado, superará en todos los aspectos a su aclamado antecesor. Su estreno está programado para el próximo 18 de octubre en PS5, Xbox Series X|S y PC, además de que si vives en uno de los territorios en los que funciona el servicio, lo podrás jugar en Nintendo Switch a través de la nube.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Que Nintendo le preste a Mario o en general a cualquiera de sus personajes a terceros, es algo poco común, sin embargo, hace ya un par de años, decidió entablar una colaboración muy cercana con Ubisoft para mezclar el mundo de su famoso plomero, con el de los alocados Rabbids, dando como resultado un interesante juego de estrategia por turnos que la verdad, estuvo mucho mejor de lo que algunos esperaban. El éxito comercial de Mario + Rabbids Kingdom Battle no se hizo esperar por lo que este 20 de octubre, Mario + Rabbids Sparks of Hope llegará como esa secuela en exclusiva al Nintendo Switch. Sobra decir que lo mostrado hasta el momento de dicho título luce sumamente bien y nos deja casi completamente tranquilos de que estaremos recibiendo la experiencia que hemos estado esperando.

Gotham Knights

Lo que Rocksteady logró con Batman dentro de los videojuegos es algo que definitivamente ha quedado para la historia. Luego de los cinco juegos basados en esta franquicia, vino un silencio total y nada sobre lo que podría suceder en específico con el caballero de la noche dentro de este medio. Hace ya un rato, nos enteramos de que Warner Bros. Montreal, quienes hace unos años se encargaron del fantástico, pero poco valorado Batman Arkham Origins, serían quienes levantaran la mano para seguir con el legado. De esa forma conocimos a Gotham Knights, título que se aproxima a la serie de una forma distinta, pero a la vez familiar. Lo mostrado hasta el momento luce bien y bastante sólido, pero seguimos con la duda del verdadero nivel de calidad que tendrá el producto final, mismo que está programado para salir este 21 de octubre en PS5, Xbox Series X|S y PC. Cruzamos los dedos para que todo salga a pedir de boca porque sí, ya nos urge un nuevo juego de Batman.

Bayonetta 3

Sí, lo sabemos. La espera fue larga y hasta desesperante. A pesar de lo que se pensaba, Platinum Games no tenía tan aterrizado el concepto de Bayonetta 3, por lo que indudablemente, se anunció mucho antes de lo que debió. La buena noticia acá es que todo esto finalmente está por terminar, pues la tercera parte de la aventura de nuestra bruja favorita, estará llegando como exclusiva al Nintendo Switch el próximo 28 de octubre, justo para festejar Halloween. Del juego de ha mostrado poco, pero la verdad es que ni siquiera existe preocupación, estamos seguros de que Hideki Kamiya y su equipo nos van a entregar un hack & slash memorable de esos que hacen época y del que seguramente, se hablará por un largo tiempo. Simplemente ya no podemos esperar para ponerle las manos encima a este juego que si nos descuidamos, podría incluso poner su nombre entres los candidatos a convertirse en Juego del Año.

Call of Duty: Modern Warfare II

Nuevo año, nuevo Call of Duty. Sí, lo sabemos. La franquicia de Activision se siente más desgastada que nunca. Su falta de conceptos nuevos se ha visto reflejado en sus últimos títulos, los cuales, simplemente han quedado a deber muchísimo. De hecho, podríamos decir que si no fuera por Warzone, la serie probablemente estaría en problemas. Como sea, en este 2022 se estará lanzando Call of Duty: Modern Warfare II para seguir con la reinterpretación de la sub saga que tanto revuelo causó en la primera década del siglo en curso. Lo mostrado hasta el momento de su campaña y de su modo multijugador emociona poco, pues es básicamente más de lo mismo, sin embargo, siempre existe la posibilidad de que seamos sorprendidos y de que el popular FPS regrese a viejas glorias. Esperemos que ahora que estará en manos de Xbox y que supuestamente se tomará un año de descanso, se pueda renovar, pues le urge. Su lanzamiento quedó pactado para el 28 de octubre tanto en consolas de pasada, como de actual generación, así como PC.