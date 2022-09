5 juegos a seguir en septiembre

¡Arranca la temporada fuerte de estrenos! Luego de que este 2022 tuviera un primer trimestre verdaderamente intenso, llegaron una primavera y parte del verano marcadamente tranquilas, asunto que está por cambiar totalmente, pues como todos bien sabemos, septiembre quiere decir el inicio de las semanas con los estrenos más importantes del año. La verdad es que estamos más que emocionados aunque claro, un tanto preocupados por el impacto que seguramente nuestras carteras tendrán que absorber. Sin más, te dejamos con cinco juegos que estarán llegando muy pronto y que creemos, debes de tener muy en cuenta para tu colección.

The Last of Us Part I

Para muchos, algo totalmente precipitado y que debió esperar más tiempo. Dejando de lado cualquier polémica al respecto, tenemos que aceptar que lo mostrado hasta el momento de The Last of Us Part I luce simplemente espectacular, es decir, no hay que ser experto ni tener un ojo entrenado para notar la fuerte diferencia que hay entre esta nueva versión con lo que vimos en PS3 y PS4. La realidad es que en efecto, Naughty Dog hizo casi desde cero su aclamado juego. Este remake llamado The Last of Us Part I, estará llegando en exclusiva al PS5 el próximo 2 de septiembre. Por ahora sí está confirmada una versión de PC, sin embargo, no se ha dado fecha exacta.

Splatoon 3

Nintendo diciendo presente con un juego importante en cada mes de este 2022. Septiembre no será la excepción y nuestros Switch se estarán pintando de tinta de calamar cuando el próximo día 9 de dicho mes, Splatoon 3 se esté lanzando en exclusiva para la híbrida de Nintendo. Por supuesto, al inicio existía una preocupación de que en realidad, esta tercera parte fuera casi igual que su antecesor, no obstante, luego del evento que hubo del juego para mostrar sus novedades, nos queda claro que estamos frente a una secuela en toda la extensión del término. Simplemente no podemos esperar para ya regresar a todas las guerras de pintura y saber quién es quién en el campo de batalla.

Return to Monkey Island

Fans de los juegos point & click de aventura y claro, de todo el trabajo de LucasArts, deben de estar muy, pero muy contentos, pues el propio Ron Gilbert está de regreso con una juego completamente nuevo de una de sus series más queridas. Sí, Return to Monkey Island está más que confirmado y mejor aún, estará entre nuestras manos mucho más pronto de lo que nos habíamos imaginado originalmente. Return to Monkey Island estará aterrizando en el Nintendo Switch y en la PC el próximo 22 de septiembre bajo claro, una enorme expectativa de todos los fans de esta forma de videojuegos tan particular. El título luce más que bien y estamos seguros, saldrá a pedir de boca.

The DioField Chronicle

Square Enix es uno de los publishers más activos de toda la industria y en este 2022, también ha demostrado su importancia con publicaciones constantes en todos los frentes. En caso de que no lo sepas, el gigante japonés está por lanzar un juego llamado The DioField Chronicle, el cual, está programado para llegar el 22 de septiembre en todas las plataformas de actual y pasada generación, así como de PC. De primera instancia, este título parece que estuvo a punto de llamarse Final Fantasy, sin embargo, sus conceptos de RTS y demás, lo convierten en algo totalmente aparte. En caso de que dudes un poco sobre qué tipo de juego es, te recomendamos checar el demo que ya tiene disponible y así, te puedas dar una idea mucho más clara de qué es lo que ofrece.

Valkyrie Elysium

Sí, el cierre de este mes será verdaderamente intenso para los fans de Square Enix, pues además de The DioField Chronicle, la compañía japonesa estará lanzando una nueva entrega de una de sus series más queridas pero tal vez, no tan conocidas. Hablamos de Valkyrie Elysium, RPG programado para llegar el 29 de septiembre en PS4, PS5 y PC a través de Stream. Lo mostrado hasta el momento de esta entrega nos deja ver que estamos frente a un RPG de acción a diferencia de lo que son sus antecesores, asunto que claro, puede levantar algunas dudas. Como sea, estamos casi seguros de que al final, se nos estará entregando un juego digno de lo que los fans están esperando.