Luego de haber generado mucha polémica y toda clase de reacciones, The Last of Us Part I finalmente se está lanzando en exclusiva para el PlayStation 5, siendo un remake de aquel mítico juego que cerró la vida del PS3 y que poco tiempo después, también llegaría remasterizado al PS4. Pero bueno ¿cómo es el resultado final? ¿vale la pena o el trabajo de Naughty Dog no es tan profundo como se esperaba?