Liberan nuevo tráiler de The Last of Us Part I

El día de hoy fue un tanto complicado para Naughty Dog, dado que se filtraron algunas imágenes relacionadas a The Last of Us Part I, mismas que dieron la impresión de no tener una mejora clara respecto al juego original. No obstante, se liberó un nuevo avance con nuevas capturas y comentarios de los desarrolladores.

En el video nos muestran comparaciones directas del videojuego en su versión de PS4 y la nueva de PS5, además se nota la implementación de algunas mecánicas incorporadas de la segunda parte, aquí se incluye la capacidad de romper vidrios y una mejor mira para los disparos. A eso se le suma adaptación con el control Dualsense de la consola.

Aquí puedes verlo:

Además de todo, se menciona que llegarán nuevos atuendos para Ellie y Joel en el juego, esto como parte de la celebración de casi 10 años de la salida del juego original. Por lo que es posible ver ropas con el logo de la empresa entre más guiños interesantes.

Recuerda que The Last of Us Part I se lanza el 2 septiembre para PS5. Una versión de PC también está en desarrollo.

Vía: Naughty Dog