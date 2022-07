Naughty Dog responde a las críticas de las filtraciones de The Last of Us Part I

El día de hoy se revelaron nuevas imágenes de The Last of Us Part I, mismas que fueron filtradas en línea y se asegura que vienen directamente de esta versión hecha de cero para PS5. Y justo con este metraje, muchos se dieron cuenta que el título lucirá tal cual la versión de PS3, no obstante, un trabajador de Naughty Dog ya salió a hablar al respecto.

Mediante la plataforma de Twitter , el editor senior, Samuel Prince, no hizo comentarios directamente, pero retuiteó una publicación antigua de Naughty Dog en la que decía que las “mecánicas de juego” habían sido “reconstruidas”. A eso lo acompañó con un segundo mensaje que da a aquellas personas que se encargaron de compartir las imágenes.

Since this is getting some attention, I just want to say that leaks suck. They're extremely hurtful to the devs who work tirelessly to bring you these wonderful games. Public-facing assets take a long time to create, revise, approve, localize, clear legal, ESRB, etc. Be kind!

— Wholesome Sammy P 💙 (@Samuel_Prince) July 21, 2022