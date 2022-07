Se filtra nuevo gameplay de The Last of Us Part I

Hace un par de días se filtraron una serie de imágenes y detalles adicionales sobre The Last of Us Part I, el remake del clásico de PS3. Ahora, el día de hoy se han compartido varios videos que nos dan un mejor vistazo al gameplay de ese título.

Recientemente, Nick Baker, cofundador de XboxEra, compartió tres videos de The Last of Us Par I. En el primero es posible ver un poco del combate con Joel y Ellie.

El segundo está enfocado en la forma en la que las armas se pueden mejorar, y los aditamentos se ven reflejados en la acción.

Por último, podemos ver más de los protagonistas disparando en una librería.

Junto a esto, Baker reafirma que el remake contará con dos modos visuales. El modo de Fidelidad está enfocado en correr a 4K nativo y 40fps, mientras que el de Rendimiento ofrece 4K dinámico y 60fps, aunque también existe la opción de liberar los framerates al usar el modo VRR en diferentes pantallas.

Por último, Baker ha señalado que la calidad de los videos no es la mejor debido a problemas con HDR y la captura de vida. Te recordamos que The Last of Us Part I llegará al PS5 el próximo 2 de septiembre, con una versión de PC planeada para el futuro.

En temas relacionados, puedes ver más filtraciones de este remake aquí. De igual forma, se ha revelado la ventana de estreno para la serie de The Last of Us.

Nota del Editor:

Previos reportes han dejado en claro que este remake está enfocado en el apartado visual, en donde sí hemos visto cambios sustanciales. Sin embargo, aquellos que esperan alguna novedad en el gameplay o la historia, probablemente se decepcionen al respecto.

Vía: Nick Baker