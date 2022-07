Originalmente, la serie de The Last of Us para HBO estaba prevista para estrenarse a finales de 2022. Sin embargo, hace tiempo se reveló que el show se había retrasado hasta algún punto de 2023. Aunque por el momento sigue sin haber una fecha en específico, tal parece que la espera no será tan larga como se creía, ya que The Last of Us se estrenará a principios del próximo año.

Por medio de una entrevista con The Hollywood Reporter, Casey Bloys, jefe de HBO, fue cuestionado sobre el presente y el futuro de las series de este canal, tomando como punto de partida las recientes nominaciones a los Emmy. De esta forma, el medio cuestionó al directivo sobre The Last of Us. Esto fue lo que comentó Bloys:

“Está más cerca de principios de 2023”.

Aunque no se dio más información al respecto, “principios de 2023”, bien podría significar el primer trimestre del año. Recordemos que día tras día se filtra alguna fotografía o video que nos da un vistazo sobre esta producción. Junto a esto, no se descarta que un tráiler del show esté disponible a finales de 2022, quizás durante The Game Awards.

Respecto a los Emmy, HBO cuenta con un total de 140 nominaciones entre 24 programas diferentes, con Succession (25) a la cabeza de este grupo, seguido de The White Lotus (20), Hacks (17), Euphoria (16) y Barry (14). En temas relacionados, una filtración nos muestra la química entre los actores de The Last of Us. De igual forma, Pedro Pascal comparte sus preocupaciones por la serie.

Nota del Editor:

Por lo visto en todas las filtraciones, la serie de The Last of Us luce como una buena adaptación del trabajo de Naughty Dog. Claro, siempre existe el riesgo de que el resultado no sea tan bueno como se espera, especialmente en este trabajo, pero por el momento no hay una razón para creer que la producción será mala.

Vía: The Hollywood Reporter.