¿De verdad hay un Apple Watch en Stranger Things?

Cuando hablamos de grandes producciones, es probable que un error a veces logre escabullirse y formar parte del lanzamiento final. Recordemos que en un episodio de Game of Thrones se puede ver claramente un café de Starbucks. Ahora, parece que la nueva temporada de Stranger Things sufre de un problema similar, pero en realidad este no es el caso, y aquí te decimos por qué.

Recientemente, los fans se dieron cuenta de que Will porta un Apple Watch en una escena de la cuarta temporada de Stranger Things. Recordemos que durante los 80 no existía esta tecnología. De esta forma, muchos comenzaron a criticar la falta de atención por parte de Netflix. Sin embargo, este no es el caso, ya que el personaje de Noah Schnapp en realidad está portando un QBert Nelsonic Game Watch.

Para aquellos que no lo recuerdan, o simplemente no saben de su existencia, el QBert Nelsonic Game Watch es un reloj con una pantalla que permite acceder a diversos juegos de la época. Incluso si vemos este reloj de cerca, queda claro que este no es un Apple Watch.

Sin embargo, no cabe duda de que hay un par de similitudes en el diseño entre el QBert Nelsonic Game Watch y Apple Watch, ya que la correa y pantalla se parecen bastante. De esta forma, no es una sorpresa que esto cause confusión para más de una persona. Junto a esto, estamos hablando de una pieza de los 80 que muchas personas ni siquiera sabían que existía, dejando en claro que algunas las referencias de Stranger Things son más que solo una forma de crear un vínculo con el público por medio de la nostalgia.

Nota del Editor:

No cabe duda de que Stranger Things está situada en los 80. Durante las primeras temporadas, las referencias a esta década estaban enfocadas en señalar cosas populares. Sin embargo, esto cambió durante la tercera y cuarta parte, ya que todas estas referencias son solo una forma más de representar la vida que los personajes tienen.

Vía: Twitter