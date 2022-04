La serie de The Last of Us se estrenará hasta 2023, aunque estas últimas semanas han estado repletas de filtraciones de todo tipo. Todavía no tenemos un vistazo oficial a Pedro Pascal caracterizado como Joel, pero el actor recientemente habló sobre algunas de las cosas que más le preocupan respecto a esta nueva adaptación.

Platicando con GQ, Pascal mencionó lo siguiente:

“Joel se me hizo muy impresionante en el juego – en realidad toda la experiencia fue visualmente impresionante. Así que me empecé a preocupar de que lo estábamos imitando demasiado, lo cual podría ser lo correcto bajo ciertas circunstancias, pero algo erróneo en otras. Así que quiero crear una sana distancia, y eso cae sobre los hombros de Craig Mazin y Neil Druckmann.”

Y es que la primera temporada de esta serie estará inspirada por completo en los acontecimientos del primer juego. Incluso parece que sus productores tomarán algunas escenas del título y las adaptaran tal cual a la pantalla chica, y parece que eso es lo que le preocupa a Pascal. Tendremos que esperar hasta 2023 para conocer si el proyecto terminó por cumplir o no, pero las expectativas definitivamente están por los cielos.

Nota del editor: Hubiese preferido que nos contaran una historia original en lugar de adaptar la del juego, pero confío en que sus autores harán lo correcto con este material. Después de todo, no creo que Naughty Dog permita que su obra maestra vaya a ser arruinada en otros medios.

Via: ComicBook