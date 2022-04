Estamos completamente seguros de que si parte de tu infancia o adolescencia pasó dentro de las arcades, tendrás entre tus juegos favoritos a The House of the Dead, shooter clásico de Sega que de alguna u otra manera, todo el mundo tuvo la oportunidad de experimentar. En caso de que no lo supieras, se está lanzando un remake en el Nintendo Switch, el cual, probamos para ti en nuestro nuevo video.