Pese a que la presentación del Indie World del día de hoy estuvo enfocado en juegos completamente independientes, también vimos el primer tráiler de THE HOUSE OF THE DEAD: Remake. Así es, el clásico título de arcade de 1997 tendrá una reimaginación con un estilo visual mejorada para el Nintendo Switch. Por el momento no hay una fecha de lanzamiento.

Vía: Indie World