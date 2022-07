Previo a su anuncio oficial, una filtración reveló la existencia de The Last of Us Part I, el remake del amado juego de Naughty Dog. Ahora, la historia se repite, ya que recientemente comenzaron a circular imágenes y videos de este nuevo trabajo, los cuales dan nueva información sobre este esperado título para PS5.

Recientemente, el usuario conocido como ImBald compartió en ResetEra una serie de imágenes de The Last of Us Part I, las cuales nos dan la oportunidad de ver un poco más sobre el estilo visual y las mejoras que tendrá este apartado.

Junto a esto, se ha filtrado un video de una de las escenas más importantes de todo el juego, y si deseas verlo, aquí puedes hacerlo. Junto a esto, se ha compartido nueva información sobre el remake. Para comenzar, se ha señalado que el título contará con soporte para VRR y tendría dos modos de juego: uno que correría a 4K y 40fps y otro con resolución de 4K dinámico a 60fps.

De igual forma, se ha señalado que se añadirían múltiples opciones de accesibilidad parecidas a las de The Last of Us Part II, y ciertos detalles como poder ver a Joel modificando el arma. Sin embargo, la pieza de información que más llama la atención, es que la filtración señala que el remake no contará con mejoras a nivel de gameplay, sino que todo estará enfocado en el audio y aspectos visuales.

Recordemos que esta es solo una filtración, por lo que esta información no debería tomarse como una completa garantía. Tenemos que esperar a que Naughty Dog o PlayStation compartan información oficial. Te recordamos que The Last of Us Part I llegará a PS5 el próximo 2 de septiembre, con una versión para PC en un futuro. En temas relacionados, aquí puedes checar más comparativas entre el trabajo original y el remake. De igual forma, se ha revelado la ventana de estreno para la serie de The Last of Us.

Nota del Editor:

Este remake se ve impresionante. Tanto el video como las imágenes dejan en claro que las mejoras visuales son importantes. Sin embargo, la información que comparte la filtración sobre el gameplay podría decepcionar a más de uno. Solo nos queda esperar a los detalles oficiales.

Vía: ResetEra