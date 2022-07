No cabe duda de que Netflix se encuentra en un momento crítico para su negocio. Después de la pérdida de millones de usuarios, se ha revelado que uno de los planes de la compañía es crear franquicias que logren seguir un modelo de comercialización similar al que hemos visto con Star Wars y Harry Potter.

El objetivo es crear franquicias que sean capaces de ser integradas a las series, películas, juegos y otros productos de consumo. En una entrevista con Reuters, Matthew Thunell, el vicepresidente de Netflix al que se atribuye haber encontrado Stranger Things, señaló que este será el camino que siga la compañía. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Queremos tener nuestra versión de ‘Star Wars’ o nuestra versión de ‘Harry Potter’, y estamos trabajando muy duro para lograrlo. Pero esos no se construyen de la noche a la mañana”.

Aunque la idea de crear un ambiente colaborativo entre diferentes divisiones, como bien lo pueden ser las películas, series y animación, Thunell ha señalado que en Netflix no existe un problema alguno:

“En un estudio tradicional, existen grandes muros entre el equipo de largometrajes, el equipo de animación y el equipo de series. Debido a que Netflix es una organización muy joven, esos muros simplemente nunca tuvieron tiempo de construirse”.

El caso de éxito con Netflix es Stranger Things, el cual ha logrado expandirse a un par de videojuegos, libros, cómics, y con la cuarta temporada vimos colaboraciones con Hasbro para lanzar una nueva versión de la Magic 8 Ball, así como pizza de Surfer Boy en Walmart.

Junto a esto, múltiples proyectos con esta dirección ya están en desarrollo. La Casa de Papel tendrá un remake coreano, Bridgerton tendrá una precuela, una película animada de The Witcher está en camino, y una secuela de Squid Game ya está en desarrollo. Por si fuera poco, en un futuro veremos proyectos con el potencial de ser franquicia, como la versión live action de One Piece.

Por su parte, en el caso de las películas, Enola Holmes, Knives Out, The Last Airbender, Old Guard, Extraction y Army of the Dead son propiedades que ya están en expansión. Sin embargo, no todo tiene este potencial. Recordemos el fracaso que fue Jupiter’s Legacy, serie que fue cancelada, aunque una fuente cercana con el medio señala que hay planes para una serie explorando a los villanos de este universo.

Sin duda alguna, le espera un camino muy interesante a Netflix. Entre cambios significativos a su plataforma y la pérdida de suscriptores, ha llegado el momento de que la compañía cambie la forma en la que produce contenido. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la pérdida de suscriptores de la plataforma aquí. De igual forma, ya sabemos cuándo llegarán los comerciales a Netflix.

Nota del Editor:

Una de las cosas que hacía especial a Netflix, es que siempre encontrábamos algo nuevo, y si bien este es el caso, parece que la originalidad se dejará de lado en un futuro para darle un mayor énfasis a las franquicias, algo que bien podría matar uno de los elementos que hacían tan especial a esta plataforma.

Vía: Reuters