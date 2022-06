Muestran más comparativas entre las versiones de The Last of Us

La semana pasada uno de los rumores más fuertes del 2021 y mitad del 2022 se volvió una realidad, el remake de The Last of Us, el cuál será la versión definitiva del lanzamiento original de 2013. A pesar de que muchos se emocionaron con esto, a algunos otros no les agradó tanto la propuesta, puesto que se piensa que no hay una gran cantidad de cambios.

Para dar una certeza más clara de todo, el canal conocido como Digital Foundry se puso manos a la obra para demostrar que sí existen diferencias bastante marcadas entre el original y el remake. Poniendo uno a uno la comparativa con la versión remasterizada para PS4 y el tráiler que se liberó hace algunos días de la nueva adaptación para el PlayStation 5.

Aquí lo puedes ver:

Otro de los juegos que salen a luz en esta comparativa es The Last of Us Part II, puesto que los modelos utilizados en los flashbacks que aparecieron serán los utilizados para este nuevo lanzamiento. Además, al ser una versión totalmente pensada para la consola más reciente, sería posible que incluso supere en gráficos al segundo juego lanzado en el 2020.

El juego llegará el próximo 2 de septiembre para PS5. Contando con una versión de PC en desarrollo para una fecha posterior.

En noticias relacionadas al juego. Muchos fans entraron en debate respecto a la parte gráfica, algunos confirman que es superior a la remasterización y otros aseguran que lo empeoraron. Si quieres conocer toda la historia, te invitamos a dar click en el enlace.

Vía: Digital Foundry