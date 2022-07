Editor de DC habla acerca del regreso del SnyderVerse

Desde que el año pasado se estrenó la Liga de la Justicia en versión del director, muchos quedaron fascinados con la idea de que Zack Snyder continue expandiendo la historia de los héroes de DC. Esto ha llevado a que se esperara un nuevo anuncio dentro de la San Diego Comic-Con y sí pasó, pero es algo que no podría gustar a los aficionados de la marca.

Según el director creativo y editor de DC, Jim Lee , Warner Bros. no tiene planes ni para Zack Snyder ni para SnyderVerse. Lee estuvo presente en la convención, sentado en un panel cuando un fanático de la audiencia le hizo una pregunta.

Esto es lo que comentó al respecto:

Jim Lee, legendary comic-book artist and CCO of DC Comics, confirms that there are no plans for Zack Snyder to return or for the SnyderVerse to continue.pic.twitter.com/zAWBVvbQts

— One Take News (@OneTakeNews) July 21, 2022