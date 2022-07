Estos son los juegos que han anunciado un retraso en el 2022

Algo que es bastante común en la industria de los videojuegos son los retrasos, esto se puede dar debido a algún problema con el desarrollo o simplemente como una estrategia de mercado. Y en este 2022 no nos hemos salvado, ya que algunos lanzamientos importantes se han movido a fechas que incluso no conocemos, algo un tanto decepcionante desde el punto de vista del consumidor.

Aquí te traemos una lista de los más importantes y la fecha nueva en la que se van a publicar:

– Retrasado del 28 de abril al 8 de diciembre de 2022.

– Retrasado nuevamente del 8 de diciembre al primer semestre de 2023.

Los desarrolladores aseguraron que necesitaban siete meses adicionales para dejar el juego en el estado que su visión les está pidiendo.

– Retrasado del 15 de febrero al 29 de marzo de 2022.

Su retraso se debió a la pandemia. Aunque actualmente ya ha llegado a PC. Las versiones de consola aún no tienen fecha de salida.

– Retrasado del 27 de enero al 3 de marzo de 2022.

El equipo de desarrollo menciona que esto se debió a la salud de los trabajadores. Ya se encuentra disponible.

– Retrasado el 4 de febrero de 2022 hasta una fecha no anunciada.

Techland solo mencionó que el juego debería estar listo en seis meses, pero no dieron un día específico.

– Retrasado del 2 de febrero al 14 de febrero de 2022.

Activision comentó que el retraso se debió a algunas implementaciones finales.

– Retrasado desde el 1º de febrero de 2022 hasta “más adelante este año”.

Los desarrolladores comentaron que se debe a un contratiempo con el código de Switch, por lo que llegará más adelante.

– Retrasado del 15 de febrero al 11 de agosto de 2022.

Según sus creadores, el retraso es para perfeccionar la experiencia final. Lo comunicaron mediante su blog oficial.

– Retrasado de febrero al 13 de mayo de 2022.

Comentan que el retraso fue para pulir bien las mecánicas. El juego ya está disponible actualmente.

– Retrasado desde principios de 2022 hasta “principios del verano de 2022”.

Lo retrasaron para asegurarse que los usuarios tuvieran una experiencia óptima de juego.

– Retrasado desde 2022 hasta la primavera de 2023.

Rocksteady confirmó que este retraso es para hacer el mejor juego posible.

– Retrasado desde el 24 de febrero de 2022 hasta una fecha posterior no anunciada.

El retraso se debe a una decisión aparentemente de última hora de Sony de no permitir que ciertos elementos del juego aparezcan en las plataformas de PlayStation. Como tal, LKA requiere más tiempo para realizar estos cambios no planificados.

– Retrasado desde el 1º de marzo de 2022 hasta una fecha posterior no anunciada.

El retraso se debe a la situación actual entre Ucrania y Rusia.

– Retrasado desde el 17 de marzo de 2022 hasta una fecha posterior no anunciada.

Se retrasó debido a los comentarios de la beta cerrada. Por lo que seguirán trabajando en él.

– Retrasado desde el 3 de mayo de 2022 hasta una fecha posterior no anunciada.

343 Industries comenta que se hizo debido a la falta de optimización. No obstante, hace poco se liberó una beta.

– Retrasado del 25 de mayo al 11 de octubre de 2022.

– Retrasado nuevamente del 11 de octubre al 24 de enero de 2023.

Mediante un comunicado se confirmó que Square Enix aún tiene cosas que pulir del videojuego.

– Retrasado desde el 8 de abril de 2022 hasta una fecha posterior no anunciada.

Se retrasa debido a la situación de Rusia y Ucrania. Se rumorea que llegará en febrero de 2023.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2