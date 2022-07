Gatitos reaccionan a Stray mientras sus dueños juegan

En los últimos días Stray se ha convertido en toda una tendencia en videojuegos, eso incluso llevó a que la PlayStation Store colapsara debido al número de usuarios que estaban descargando el juego. Y ahora ha surgido una nueva noticia en relación a la interacción del juego con animales reales, puesto que a algunos les ha llamado mucho la atención el pequeño protagonista.

Mediante las redes sociales, muchos usuarios han grabado cómo es la reacción de sus respectivas mascotas hacía el juego, donde algunas de ellas se acercan con cautela a la pantalla. Incluso algunos perros se han asustado con el minino, llegando al punto de ladrarle, esto ha llevado a los dueños a generar risa debido al tierno comportamiento de sus amigos peludos.

Aquí te dejamos algunas reacciones:

I am dying, he thought it was coming out the screen #Stray pic.twitter.com/wGoqBAUbQo

As SOON as the cat shows on screen 😫😫🤣 @AnnapurnaPics #PS5 #Stray pic.twitter.com/enzPLGdupe

I’ve been playing a lot of Stray and I love it SO MUCH. My cat Totoro likes to watch me play and then he tries to catch the cat on the screen. pic.twitter.com/XPyuJWQHB3

I guess we need to wait til the dog passes out before we play Stray. I wanted to get a video because she was watching the cats and then she just went for the tv 😂

(No TVs were hurt no worries) pic.twitter.com/1YfqpQY7uy

— Bryanna Lindsey (@glittervelocity) July 19, 2022