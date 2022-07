El crossplay de FIFA 23 ha molestado a los fanáticos

En los días pasados ha empezado a surgir nueva información de FIFA 23, la última entrega de Electronic Arts en su división de deportes que portará el nombre de la asociación de fútbol soccer. Justo en el avance más nuevo se dio a conocer que habrá crossplay para varios modos de juego, dejando de lado los Club Pro de Estados Unidos, provocando así un gran enojo.

Este modo permite a los usuarios crear un jugador Pro virtual para jugar con sus amigos, teniendo así una manera de participar con hasta 22 usuarios más para el goce de los fanáticos. No obstante, EA Sports decidió quitarlo debido a la complejidad que implica hacer la programación, a la vez que no quieren hacerlo con una calidad inferior a lo que se espera.

Ante esto, la comunidad VFL ha decidido manifestarse en redes sociales, con la iniciativa de salvar esta opción del videojuego. Comunicándose de forma directa con el equipo responsable del proyecto en twitter.

Dear @EASPORTSFIFA – We as a community demand answers.

They saw #FixProClubs when friendlies were broke, and they reacted. It's now time to be aggressive on social media again. They will notice us.#SaveProClubs pic.twitter.com/QvfeZM8Wed

— VFL (@TheVFL_) July 20, 2022