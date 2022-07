PlayStation Ask cierra su soporte el próximo mes

Gracias a las redes sociales, es muy fácil contactar directamente a cualquier compañía y, con suerte, tener una respuesta. Desde 2010, PlayStation Ask ha hecho esto para los usuarios de estas consolas. Sin embargo, esto cambiará el próximo mes, ya que la comunicación personal con la marca llegará a su fin en agosto.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, se reveló que PlayStation Ask dejará de responder preguntas personales y de forma directa a partir del próximo 1 de agosto. Después de este día, cada vez que tengas una duda para esa cuenta, se te enviará un link a un sitio de preguntas frecuentes, así como a un canal de YouTube en donde tal vez encuentres la solución a tu dilema.

Starting August 1st, 1-to-1 PlayStation Support via Twitter will no longer be available. To connect w/ PlayStation Support, visit https://t.co/XrvlucY4jr For support articles & self-help resources, visit https://t.co/RfTB4Wzxlp For support videos, visit https://t.co/9dKMRCgkY2

— Ask PlayStation (@AskPlayStation) July 18, 2022