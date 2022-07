La compra de Bungie por parte de PlayStation se ha completado

Desde hace algunos meses se confirmó que Sony estaría adquiriendo a los creadores de Destiny, Bungie, esto mediante un comunicado oficial que se dio en las redes sociales y también su página. Y ahora, tras llegar al final de los concretos, por fin se puede decir que esta empresa que vio nacer Halo al fin forma parte dentro de las filas de Sony.

La información la dieron a conocer mediante una confirmación oficial en las redes sociales de la compañía, concretamente mediante la cuenta de twitter de la compañía japonesa. Dándole la bienvenida al equipo al igual que hicieron con otras compañías, razón por la cual los fans están contentos por lo que estos creadores puedan entregar a futuro en las consolas.

The agreement to acquire Bungie has closed. So now we can officially say… welcome to the PlayStation family, @Bungie! pic.twitter.com/x5jVmelaxl

— PlayStation (@PlayStation) July 15, 2022