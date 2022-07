PlayStation completa la adquisición de Haven Studios

Hace un poco más de tres meses se confirmó una nueva adquisición por parte de PlayStation, esta fue la de ni más ni menos que Haven Studios, el cual fue fundado por Jade Raymond, veterana de la industria. Estuvo a cargo de algunos títulos de Assassin’s Creed así como en su día se le habían encomendado proyectos para Google Stadia que se cancelaron.

Mediante un tweet se ha podido confirmar que todos los tratos habidos y por haber se han concretado, por lo que ahora este estudio desarrollador pasa a ser una propiedad de Sony en el área de videojuegos. Teniendo como primera tarea un juego que se enfoque a ser un servicio estilo Fortnite, aunque aún no se ha mostrado ningún tipo de avance o concepto.

Aquí el mensaje de PlayStation:

It's official! The agreement to acquire Haven has closed. Welcome to the PlayStation Studios family, @HavenStudiosInc! pic.twitter.com/rLFjsRYWdy

— PlayStation (@PlayStation) July 11, 2022