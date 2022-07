Director de Winnie The Pooh: Blood and Honey da más detalles de la película

Una de las polémicas que nació en el mundo de las películas hace unos meses fue Winnie The Pooh: Blood and Honey, proyecto que dará un giro de terror al mundo que conocemos de la simpáticas aventuras del oso amarillo. Esto se debe principalmente a que la franquicia ha pasado a ser de dominio público, razón por la cual cualquier persona la puede utilizar.

Durante una entrevista con Variety, el director de la cinta, Rhys Frake-Waterfield, habló sobre la trama de la próxima adaptación de horror.Esta presenta a Pooh y Piglet como “los principales villanos… haciendo un alboroto después de que Christopher Robin los abandona para ir a la universidad, cabe aclarar, que son personajes con apariencia humana.

Aquí el comentario del director:

Christopher Robin es apartado de ellos, y él no les ha dado comida, ha hecho que la vida de Pooh y Piglet sea bastante difícil. Debido a que han tenido que valerse tanto por sí mismos, esencialmente se han vuelto salvajes. Entonces, han vuelto a sus raíces animales. Ya no son mansos: son como un oso y un cerdo viciosos que quieren dar vueltas y tratar de encontrar presas. Cuando tratas de hacer una película como esta, y es un concepto realmente loco, es muy fácil seguir una ruta en la que nada da miedo y es realmente ridículo y realmente estúpido. Y queríamos ir entre los dos.

El director reveló que otros personajes, como Tigger, no aparecerían en la película. Se trata de los derechos de autor: Tigger, entre otros, todavía están protegidos. Eeyore podría estar en la película, pero resulta que simplemente veremos la lápida del burro, ya que sus antiguos amigos se lo comieron, un hecho que demuestra la naturaleza salvaje de los personajes.

Además, aseguran que no habrá similitudes con las producciones de Disney, puesto que ciertos rasgos son de la propiedad de la empresa:

Hemos tratado de ser extremadamente cuidadosos. Sabíamos que había una línea entre eso, y cuáles eran sus derechos de autor y lo que habían hecho. Entonces, hicimos todo lo que pudimos para asegurarnos de que la película solo se basara en la versión de 1926. Es por eso que Pooh viste un traje de leñador mientras que Piglet está vestido de negro.

Por ahora, no hay una fecha de estreno para Winnie The Pooh: Blood and Honey.

Vía: IGN