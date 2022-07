Parece que Henry Cavill dejaría de ser Superman

Pese a que desde su concepción el DCEU se ha visto cubierto con calificaciones mixtas o negativas, nadie puede negar que la selección de actores para este universo cinematográfico fue buena. De esta forma, muchos esperan con ansias el regreso de Henry Cavill como Superman. Aunque por el momento sigue sin haber información oficial, un nuevo reporte traería malas noticias para los fans de este actor.

De acuerdo con Rolling Stones, Warner Bros. ha buscado un reemplazo para Superman y Batman desde 2016, esto después del fracaso que fue Suicide Squad. Aunque se espera que Ben Affleck retome el papel del Caballero de la Noche en The Flash, no hemos escuchado más que rumores sobre el Hombre de Acero. Varios reportes han señalado que Cavill volvería a portar la capa roja en un cameo durante Black Adam y Shazam! Fury of the Gods.

Aun si vemos a Superman en estas películas, existe la posibilidad de que pase algo similar a lo visto en Shazam!, donde sí vimos el cuerpo del héroe, pero Henry Cavill no fue el encargado de darle vida, algo que también sucedió en el final de Peacemaker.

Pese a que Warner Bros. no quiera ver a Cavill con el traje, al actor le encantaría retomar el papel de Superman en un futuro. Junto a esto, también se ha mencionado que David Zaslav, el nuevo CEO de Warner Bros. Discovery, estaría buscando la forma de hacer un completo reboot del DCEU, y buscar a alguien como Kevin Feige para darle una clara dirección a este universo cinematográfico.

Nota del Editor:

Es una lástima que Superman no sea una prioridad para Warner Bros. Pese a que Man of Steel fue una decepción, esto no debería impedir que se encuentre a alguien que logre adaptar historias como All-Star Superman, Cavill claramente tiene la pasión y el carisma para darnos un héroe que representa a Superman, y no la atrocidad de Zack Snyder.

