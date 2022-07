Revelan posible fecha de lanzamiento de Advance Wars 1+2 Re-boot Camp

A inicios de año muchos fanáticos se quedaron desilusionados por una razón, el retraso indefinido de Advance Wars 1+2 Re-boot Camp, compilado que reúne a los dos primeros juegos de la franquicia con un lavado de cara. Desde ese entonces no se ha dado ningún tipo de seguimiento al respecto, aunque esto podría cambiar dentro de poco tiempo.

Recientemente, un minorista sueco envió correos electrónicos a los clientes que pre ordenaron el videojuego de Nintendo Switch, para informarles sobre un cambio de fecha. Según esta tienda europea, el lanzamiento del juego ahora está programado para el 24 de febrero de 2023. Esta fecha también se refleja en el sitio web de dicha cadena.

La situación actual entre Ucrania y Rusia no ha terminado, a pesar de que las noticias ya no sean tan mediáticas, el conflicto sigue escalando de forma gradual sin que los medios de comunicación lo den a conocer. Así que la posible razón detrás de todo esto es que la guerra sigue sin tener una conclusión aparente, por lo cual el juego no llegará pronto a la consola.

En noticias relacionadas a Advance Wars. Hace un par de meses un usuario reportó que llegó a jugar un poco de este título, esto gracias a la predescarga que se lleva a cabo días antes respecto a las preventas digitales. Si quieres conocer más al respecto, te invitamos a dar click y descubrir cómo concluye está historia un tanto inquietante.

Vía: gonintendo