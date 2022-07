Albuquerque hace homenaje a Breaking Bad en forma de estatuas

Una de las series más famosas de la televisión ha sido Breaking Bad, esto se debe a la historia y personajes que atraparon a la audiencia después de pocas semanas de su estreno en Netflix. Y para demostrar la fidelidad que Albuquerque tiene hacia la franquicia, han decidido forjar una estatua de Walter White y Jesse Pinkman como homenaje, o más el escritor de la serie.

Según un comunicado de prensa, las estatuas fueron encargadas originalmente al escultor Trevor Grove en 2019 por el creador de la serie Vince Gilligan, quien está donando las estatuas a la ciudad junto con Sony Pictures Television. Una decisión que podría ser un poco extraña en cuanto a presupuesto, pero que a final de cuentas ya se ha encargado.

Esto es lo que comentó Gilligan:

En el transcurso de quince años, dos programas de televisión y una película, Albuquerque ha sido maravilloso para nosotros. Quería devolver el favor y devolver algo. Estos enormes bronces de Walter White y Jesse Pinkman existen gracias a la generosidad de Sony Pictures Television y el arte del escultor Trevor Grove, y me encantan. Me hace feliz imaginarlos adornando The Duke City durante décadas para venir, atrayendo autobuses llenos de turistas.