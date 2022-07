Netflix se asocia con Microsoft para crear el nivel de suscripción con publicidad

Desde hace algunos meses se había mencionado que Netflix tendrá un nuevo nivel de suscripciones, uno en el que van a introducir publicidad para que esta sea un tanto más económica. Y ahora, se confirma que este tipo de suscripción va a ser toda una realidad, pero eso no es todo, dado que se ha aliado a Microsoft para lograr este paso hacia adelante.

La noticia proviene de un tweet de Satya Nadella, presidente y director ejecutivo de Microsoft Corporation. La compañía será la socia tecnológica y de ventas de Netflix para ayudar a potenciar su primera oferta de suscripción con publicidad, esta información se fortaleció mediante una publicación oficial en el blog para hacerlo de manera oficial.

We’re thrilled Netflix has selected Microsoft as its advertising technology and sales partner. We want publishers to have more long-term viable ad monetization platforms, so more people can access the content they love wherever they are. https://t.co/QmPszxJTOf

— Satya Nadella (@satyanadella) July 13, 2022