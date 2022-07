Joven pide dinero en Twitter y le depositan más de lo esperado

En ocasiones no solemos contar con el capital que deseamos, razón por la que pedir prestado es una norma que muchos no dejan pasar en los momentos de emergencia. No obstante, un jovén decidió ir más allá con una petición para una actividad recreativa, ya que no contaba con dinero suficiente para invitar a su novia al cine y comer botanas en el mismo.

Mediante la plataforma de Twitter, el usuario conocido como Enrique Gamboa, le mandó un mensaje al conocido comediante Adrían Marcelo, explicándole que su novia quería asistir a la película de Minions. Sin embargo, es algo que no podría suceder debido a que solo contaba con 20 pesos en su tarjeta de débito.

Al inicio supuso que nunca en la vida le iba a contestar su tweet, pero para su sorpresa lo hizo e incluso le pidió el número de tarjeta. Después de esto, el chico recibió ni más ni menos que 696 pesos en su cuenta. Esto a un lado de un mensaje que decía: “Hasta pa’ condones te alcanza. Saludos”.

Vale la pena mencionar, que este dinero no fue el único que recibió, pues otros usuarios se dispusieron a ayudar al chico, juntando al final más de $1,500 MX. Esto lo llevó a agradecer en redes sociales y publicar la foto que prueba su visita al cine al lado de su novia, y la compra de un gran combo de botanas para acompañar el filme más reciente de los Minions.

Vía: Twitter