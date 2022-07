El rodaje de Dune: Part 2 ha comenzado

Una de las películas que más llamó la atención el año pasado, y se llevó varios reconocimientos durante la última ceremonia de los Premios Óscar, fue Dune. La adaptación a cargo de Denis Villeneuve fue todo un éxito, y todos esperan con ansias la segunda parte. Aunque aún falta bastante para que esto suceda, el rodaje de Dune 2 ya está en marcha.

Por medio de sus redes sociales, se confirmó que el día de hoy, 18 de julio de 2022, comienza el rodaje de Dune: Part 2, y se espera que la película llegue a las salas de cine el próximo 20 de octubre de 2023, en donde, a diferencia de la primera parte, tendrá un estreno completamente en la pantalla grande. Esto fue lo que comentó su director respecto las complicaciones que implica esta segunda parte para la revista Empire:

“La película será más desafiante, pero sabemos dónde estamos pisando. Y el guion está escrito. Así que me siento confiado. Cuando adaptas, tienes que tomar decisiones audaces para que las cosas cobren vida. Y creo que esa fue la mejor manera de presentar este mundo a una amplia audiencia. Ahora, en la segunda [película], quiero tener más flexibilidad, y será posible profundizar un poco más en algunos de estos detalles”.

We’re rolling. Production on Dune: Part Two has begun. #DuneMovie pic.twitter.com/H31MTEcvcS

— DUNE (@dunemovie) July 18, 2022