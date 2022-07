Como recordarán, hace un par de meses se reveló que Elon Musk tenía la intención de comprar Twitter por $44 mil millones de dólares. Sin embargo, la semana pasada se reveló que el multimillonario no tenía la intención de completar esta transacción. Esto ocasionó una demanda emitida por parte de la red social. Aunque la primera respuesta de Musk fue un meme, recientes declaraciones por fin dan a conocer más sobre por qué esta compra podría no llegar a ser una realidad.

De acuerdo con The New York Time, Musk ha señalado que esta compra no se hará una realidad, ya que Twitter no le notificó sobre algunos cambios ejecutivos importantes. De igual forma, se ha señalado que Twitter ha sido poco transparente sobre la cantidad de bots que hay en la plataforma. Es así que el ejecutivo tiene planeado oponerse a la demanda.

Por su parte, Twitter señala que Musk está tratando de acabar con las negociaciones sin una justificación válida, por lo que buscan que el caso se discuta en septiembre durante un juicio. Recordemos que el dueño de SpaceX tiene hasta el 24 de octubre para completar la compra. Sin embargo, los abogados del multimillonario podrían buscar una extensión hasta principios de 2023.

Vía: The New York Times