Como recordarán, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp iba a llegar al Nintendo Switch la semana pasada. Sin embargo, el juego fue retrasado de forma indefinida debido al conflicto que se vive entre Ucrania y Rusia en estos momentos. Aunque esto significa que millones de personas tienen que esperar para tener estos remakes en sus manos, una afortunada usuaria ya tiene acceso a una copia funcional del juego.

Recientemente, el usuario conocido como Killetheth en Twitter, reveló que el pasado 8 de abril, día en que Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp iba a llegar a la consola, se comenzó a descargar en su Switch Lite de una forma imprevista. La jugadora ya tenía pre-descargado el título, por lo que todo parece ser un problema relacionado con los servidores de Nintendo.

finally getting to play Advance Wars but only on my Switch Lite which had preloaded it prior to what happened! #NintendoSwitch pic.twitter.com/i0N5eQp5jh

— Rachael (@killetheth) April 9, 2022