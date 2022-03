Advance Wars 1+2: Re-boot Camp se retrasa

Lamentablemente, el día de hoy se ha revelado que Advance Wars 1+2: Re-boot Camp ya no estará disponible el próximo 8 de abril de 2022, como se esperaba, esto como consecuencia por los eventos mundiales que hemos visto durante los últimos días. De esta forma, el juego se ha retrasado de forma indefinida.

Por medio de un comunicado compartido en la cuenta oficial de Nintendo of America en Twitter, se ha revelado que este paquete de remakes de los juegos tácticos que vimos originalmente en el Game Boy Advance, ahora llegará en un futuro aún no especificado. Esto fue lo que se comentó al respecto:

In light of recent world events, we have made the decision to delay Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, which was originally scheduled to release on Nintendo Switch on April 8th. Please stay tuned for updates on a new release date.

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 9, 2022