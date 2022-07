Las Chicas Superpoderosas tendrán un nuevo reboot

Las series de Cartoon Network son contenido muy preciado para todos aquellos que crecieron en los años 90’s y precisamente las Chicas Superpoderosas es un clásico del canal de series. Esta franquicia tuvo su reboot hace algunos años, mismo que no fue criticado por los medios y fans, pero parece que la cadena de televisión no se va a rendir.

Se comenta que un nuevo reinicio de este show está en desarrollo en Hanna-Barbera Studios Europe, estudio detrás de El Maravilloso Mundo de Gumball y Craig McCracken, el creador de la serie original, está sumado al proyecto. Además, McCracken está trabajando en una nueva versión de la Mansión Foster, que está dirigida a niños en edad preescolar.

Vale la pena mencionar, que este no es el único proyecto de Las Chicas Superpoderosas que se está trabajando, dado que actualmente se está filmando una serie live action de la franquicia. Su guión tuvo que volverse a escribir, por lo que pueden tardar bastantes años hasta que nos den un vistazo, tanto de esta versión como de la animada recién anunciada.

En noticias relacionadas a series animadas. Hace poco se informó que Dragon Ball Z empezará a emitirse ni más ni menos que en TV Azteca, quitando así la exclusividad de décadas a Televisa. Si quieres conocer más detalles al respecto, te invitamos a dar click en el siguiente enlace.

Vía: IGN