My Hero Academia por fin desenmascara a Edgeshot

El manga de My Hero Academia ya está cursando sus actos finales, y parece que todo está siendo un caos para los héroes. Dado que los villanos están ganando fuerzas, y por ende, acabando con todo a su paso. Eso lo vimos hace no mucho con el corazón de Bakugo, y ahora un nuevo acontecimiento fuerte pasará, uno que se relaciona a cierto personaje importante.

En el capítulo 364 cuando My Hero Academia finalmente consolida más a Edgeshot, el héroe ve pertinente retirar su máscara de Ninja, algo que hasta hace poco era un misterio, y esto ha dejado a los fans del mundo perplejos.

