Nueva película de American Pie estaría en producción

En años anteriores, se tuvo el lanzamiento de una reunión para American Pie, franquicia de películas que tuvo su apogeo en los últimos años de los 90’s e inicios de los 2000. Y a pesar de que la última producción no fue la mejor para sus creadores, se está haciendo un último esfuerzo para revivir la franquicia, mismo que buscaría un camino a manera de reboot.

Según The Hollywood Reporter, esta nueva entrega de la franquicia se basa en el argumento original de alguien conocido como Sujata Day. Esta persona es una actriz, modelo y guionista, y es quizás más conocida por el papel de Sarah en la serie de comedia dramática Insecure , así como por el papel de CeeCee en la serie The Misadventures of Awkward Black Girl.

Aunque actualmente no hay ningún director en la próxima película de American Pie, Day hizo su debut como directora en 2020 con Definition Please, una comedia dramática sobre un ex campeón del concurso de ortografía. Si esto sigue así, es probable que Day termine siendo la directora del proyecto, algo que sería bastante interesante para darle un aire fresco.

Vía: IGN