Retrasan lanzamiento del primer Bayonetta en formato físico en ciertas regiones

lanzamiento de Bayonetta 3 está bastante cerca, razón por la cual Nintendo quiere darles un regalo a los fans de la franquicia, sobre todo a los que tienen alma de coleccionistas de juegos en edición físico. Por eso, hace un par de meses atrás la empresa confirmó que el primer lanzamiento estaría recibiendo este tratamiento, pero al parecer hay un problema.

La salida de esta versión estaba prevista para lanzarse el día de hoy de manera mundial, sin embargo, los fanáticos de Reino Unido y ciertas partes de Europa van a querer esperar un poco más. Así, mediante un mensaje de redes sociales de Nintendo UK y Nintendo España se mencionó que los cartuchos sufrirán de un retraso que no va muy a la lejanía.

We are now aiming to release the physical edition of Bayonetta in the first half of October, exclusively on My Nintendo Store. Please stay tuned for more info. We apologise for any inconvenience caused.

— Nintendo UK (@NintendoUK) September 30, 2022