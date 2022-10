Yendo por lo premium

Los videojuegos se han convertido en un hobby tan amplio, que las opciones que tenemos para consumirlo van desde precios de entrada sumamente accesibles, hasta lo más premium para quien quiere lo mejor de lo mejor. Justamente, Xbox ha tomado la postura de ofrecer la mayor cantidad de caminos para los consumidores. Para prueba, tenemos el caso del Xbox Series S y de Game Pass, combo que indudablemente, es el mejor trato costo-beneficio que alguien se pueda encontrar actualmente para entrar a la nueva generación de consolas. Por supuesto, también tenemos el otro lado de la marca, uno que busca ser punta de lanza si hablamos de hardware, incluso en áreas que podríamos decir, sus productos estándar ya cumplen de muy buena forma. La línea de mandos Elite justamente pertenece a todo esto que te comento y desde hace ya unos días, hemos estado probando a su más reciente propuesta, una que nos promete convertirse en el control definitivo ¿lo habrá logrado?

Desde la era del Xbox 360, Microsoft se puso como uno de los líderes si de diseños de controles hablamos. Incluso, para muchos, desde aquel momento se alcanzó la cúspide de lo que se podía mejorar en un mando. Para el Xbox One se hicieron cambios y en efecto, se pudo mejorar lo que parecía ya no mejorable y para rematar, se decidió lanzar una línea de hardware premium para quien estuviera buscando lo mejor de lo mejor. Así conocimos al primer Elite Series, el cual, tuve la oportunidad de usar durante muchos años como esta máquina de trabajo invencible. Sobra decir que mi experiencia con este control ha sido más que satisfactoria en todo sentido, desde durabilidad, hasta confort y versatilidad. Claro, todo termina y recientemente había considerado jubilar a mi viejo mando para darle una oportunidad a la siguiente generación. De esa forma, entré de lleno a usar el Xbox Elite Series 2 Core, el cual, tiene mis expectativas sumamente altas.

¿Problemas resueltos?

Una de las cosas que más me impresionó escuchar y leer fue que cuando hace unos meses se lanzaba el Xbox Elite Series 2. De acuerdo con una importante cantidad de usuarios, el control tenía problemas de drifting y de durabilidad en cosas como los bumpers. Lo anterior lo digo porque absolutamente nadie espera que un mando de casi $300 dólares, dé esos problemas, menos viniendo de Microsoft, pues podremos criticar muchas partes de esta empresa, pero la realidad es que en cuanto a su más reciente hardware, simplemente no hay queja alguna. Como sea, yo siempre he sido bastante escéptico respecto a estos reportes de usuarios, pues además de no saber quién está detrás de la acusación ni sus intenciones, siempre hay que tomar en cuenta el tipo de uso que se le está dando al aparato. Aceptémoslo, muchos son bastante violentos con sus controles, sin mencionar lo poco higiénicos al momento de darles uso.

Por el momento, te puedo decir que mi Xbox Elite Series 2 Core se ha comportado a la la altura. Claro que muchos me dirán que los problemas pueden surgir dentro de un par de semanas o meses más, y claro, la posibilidad está ahí, pero de entrada, luego de todos estos días de intenso uso tanto con mi Series X, como jugando un poco a través de la PC, no me he topado con temas de drifting ni de ninguna otra naturaleza. Investigando un poco, esta versión Core es exactamente la misma que la del Elite Series 2, es decir, según los análisis a través de abrir el mando por completo, Microsoft no hizo ningún tipo de cambio en el producto, por lo que habrá que ver.

Y pues bien, ¿con qué juego probé el Xbox Elite Series 2 Core? Con un montón: Halo Infinite, Forza Horizon 5, Microsoft Flight Simulator, Scorn, Doom Eternal, Tetris Effect, Mass Effect y varios más. Justo como esperaba, mi experiencia fue de lo más placentera y de nueva cuenta, me quedó claro lo versátil que es el control. Simplemente no tienes nada de qué preocuparte, cualquier género o tipo de diseño, se adapta a la perfección. La batería fue algo que me impresionó mucho. De acuerdo con las especificaciones técnica del mando, ésta dura hasta 40 horas de juego. Claro que ese tiempo puede variar, pero te puedo decir que en las dos cargas que hice, el tiempo sí quedó muy cerca de lo prometido. Lo anterior me llama más la atención porque por ejemplo, un DualSense de Sony, ni se acerca a ese tiempo de duración.

El estrenar control siempre es súper placentero, pero estrenar un Elite Series 2 Core es todavía más. Sus acabados de primera calidad son sensacionales, pero donde sientes que tu dinero valió la pena es cuando percibes ese peso exacto, ni muy ligero ni muy pesado, además del gran feedback que dan sus botones. Las agarraderas cuentan con un acabado rugoso que no solo se siente genial en las manos, sino que ayuda muchísimo a que el agarre del mismo sea justo el que estás esperando.

Opciones, la mejor idea

Como te lo contaba hace unos minutos, Xbox ha seguido una filosofía de ofrecer la mayor cantidad de opciones posible a sus usuarios y con el Xbox Elite Series 2 Core, lo vuelve a demostrar. Como seguro ya sabes, tanto la primera generación como el Xbox Elite Series 2 original, venían con un montón de aditamentos de todo tipo, además de un estuche súper premium para guardar tu mando. Ahora, se determinó que lo mejor era que el propio usuario decidiera si quería o no todos estos extra, esto con el objetivo de ofrecer un control de gama súper alta, a un precio no tan elevado.

En mi opinión, esta esa una gran decisión, pues por menos de $3,000 pesos, puedes comprar el puro Xbox Elite Series 2 Core, y si es que así lo quieres, ordenar por separado sus aditamentos que se venden por más o menos $1,600 pesos. Sí, es un ahorro significativo si es que para ti, el tema de tener cuatro botones extra o la posibilidad de cambiar la altura de los análogos, viene sobrando. Dichos accesorios incluyen las cuatro paletas traseras para el control, así como una serie de diferentes análogos para modificar la altura. Además, tienes acceso a una estación de carga magnética y claro, al estuche duro para proteger tu mando de cualquier posible daño.

Al menos en mi caso, todos estos accesorios siempre se sintieron como un extra un tanto innecesario que hubiera preferido no pagar con mi primer Elite Series. Creo que el control en sí ya tiene suficientes botones y ponerle más, puede ser un lujo que muchos nos podemos saltar. Ahora, esto no quiere decir que dichos extras sean inútiles. Por ejemplo, en juegos como Microsoft Flight Simulator en los que claramente necesitas más bótenos si solo estás jugando con un control, el tener cuatro extra sí ayuda bastante. De igual forma, en cualquier título de carreras, usar las paletas para los cambios de velocidades se siente genial. Sé bien que algunos jugadores usan estos botones traseros para por ejemplo, tirar granadas en un FPS, sin embargo, nunca terminé por acostumbrarme. Lo que sí jamás he entendido es el hecho de cambiar la altura de los análogos o qué tan profundo pueden ir los gatillos.

Lo que te quiero decir con todo esto es que está bien tener las opciones de modificar fácilmente a tu control con sus botones imantados intercambiables, pero tampoco es algo crucial o que de verdad modifique la forma en la que juegas. Los juegos ya están diseñados para jugarse con un control normal, el agregarle botones no te va a dar ventaja sobre nadie ni sobre nada. Repito, en algunos casos se agradece, pero la realidad es que en la gran mayoría, no le veo sentido.

De resaltar que ahora es posible configurar hasta tres perfiles distintos que puedes cambiar con el toque de un solo botón e incluso, puedes cambiar el color en el que enciende el botón de home con el logo de Xbox. Claro, te debes de tomar un buen tiempo para dejar cada perfil justo a la medida del juego en cuestión.

En conclusión, te puedo decir que he pasado un gran rato con el Xbox Elite Series 2 Core y que en efecto, se ha convertido en mi nuevo mando por default siempre que se trata de jugar en el Series X o en mi PC. Mira que el control estándar que se lanzó ahora con los nuevo Xbox me parece espectacular, pero indudablemente se siente un cambio con esta opción mucho más premium. ¿Es un must entrarle a esta opción de hardware? Si tu presupuesto lo permite, sí. La diferencia se nota fácilmente. Ahora, si prefieres gastar ese valor en juegos, te diría que mejor hicieras eso. Tu control estándar de Xbox sigue siendo una maravilla. Lo que sí agradezco enormemente es que ahora se esté ofreciendo la opción de tener el Xbox Elite Series 2, sin todos sus extras que como ya lo mencioné, sobran en la mayor parte de los casos.