Con la nueva información sobre Return to Silent Hill que recibimos el día de ayer, muchos están emocionados por el futuro de las propiedades de Konami en el cine. Es así que el público se pregunta dónde está la adaptación de Metal Gear que se confirmó hace años. Bueno, Oscar Isaac, quien está a cargo del papel de Solid Snake, recientemente proporcionó una actualización de este proyecto.

En una entrevista con Comicbook por el lanzamiento de su nueva novela gráfica, Head Wounds: Sparrow, Isaac fue cuestionado ente la película de Metal Gear, la cual fue anunciada hace ya varios, y en 2020 se confirmó la participación de este actor. Esto fue lo que comentó:

“Queremos que suceda. Estén emocionados. ¿Cuál es el guión? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la toma? […] Pero espero que eso llegue a buen término porque hay mucho potencial para eso. Es un juego increíble. Es mi favorito”.

En estos momentos, este proyecto se encuentra en una situación similar a la que vivió la película de Uncharted, la cual también estuvo años y años en planeación. Además de Isaac, se ha revelado que Jordan Vogt-Roberts, famoso por Kong: Skull Island, es el encargado de dirigir la cinta de Metal Gear.

Por el momento no hay más información sobre esta cinta, y parece que tendremos que esperar mucho antes de que se dé a conocer algo más. En temas relacionados, Metal Gear Solid 2 y 3 regresan a las tiendas digitales. De igual forma, estos son los nuevos detalles de Return to Silent Hill.

Nota del Editor:

Las adaptaciones de videojuegos han tenido un mayor éxito recientemente. Producciones como Cyberpunk: Edgerunners, la serie de The Witcher, Sonic the Hedgehog y la esperada serie de The Last of Us han demostrado que estos títulos sí pueden llegar a la pantalla grande, solo necesitan el enfoque correcto.

