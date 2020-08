Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 es pura nostalgia

Parece que fue ayer cuando en un viaje con mi familia a San Antonio, Texas, salía de lo que yo consideraba el paraíso (Toy R Us) con una preciosa caja de Nintendo 64 que contenía un bizarro cartucho color azul. Había elegido bien basado en prácticamente nada más allá de un artículo en EGM y claro, la moda del skating de la cual era muy complicado zafarse. La primera entrega de Tony Hawk’s Pro Skater llegó para convertirse en una parte muy recordada de mi formación como videojugador y ahora, más de dos décadas después, me queda claro que también lo es para un montón de personas. Recientemente pudimos probar un demo de la remasterización de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, y a continuación te damos nuestras impresiones.

Siempre que regresamos a un viejo clásico de cualquier manera, ya sea en su forma original o a través de una remasterización o remake, debemos de ser muy cautelosos sobre cómo es que lo vamos a ver. Esto lo digo porque como dicen, el tiempo no pasa en vano. Hace 21 años la industria era completamente diferente. Era un medio considerablemente más sencillo y nosotros como consumidores, éramos terriblemente ingenuos y por consiguiente, más fáciles de sorprender. Así, Neversoft y Activision decidieron apostar por la figura del momento y hacer un juego basado en esta disciplina deportiva que tan popular fue a finales de los noventa e inicio de los 2000.

Antes que nada, me gustaría comentarte que el demo que probamos Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 solo nos daba acceso a un nivel con la única posibilidad de usar a quien le da nombre al juego, no más. Por tal motivo, dar una opinión en este momento podría parecer apresurado, además de que esta razón fue la que me detuvo de presentarte un gameplay en nuestro canal de Youtube como normalmente lo hacemos. Mejor esperar a tener el juego completo.

Aclarado lo anterior, te cuento que en cuanto Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 comienza a correr, tienes una fuerte regresión a aquellos años de los que te cuento, con toda esa vibra del Happy Punk y Ska que se usa para el soundtrack del juego. En cuanto a mecánicas y control quedé muy impresionado por cómo es que mis dedos inmediatamente recordaron cómo se hacer un Ollie y demás suertes con la tabla. Ni qué decir de usar los rieles y bordes para aumentar mi puntaje. Esto nos habla de dos cosas: por un lado tenemos un videojuego con fundamentos simples y muy fáciles de entender, y por el otro, un diseño perfectamente pensado que si bien, no busca realismo, sí intenta reflejar todo ese coolness de andar en patineta. La magia de los Tony Hawk’s Pro Skater siempre fue hacerte sentir como justamente como eso, como un diestro Skater.

Del lado estético tenemos que Vicarious Visions hizo un trabajo bastante bueno, sin ser tan sorprendente. Lo que te quiero decir con esto es que Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 no apuesta por gráficas tan sofisticadas, más bien busca mantenerse un tanto fiel a la dirección de arte de las obras originales en las que más bien teníamos personajes y escenarios un tanto caricaturescos, o al menos así los veíamos gracias a las limitaciones técnicas de las consolas para las que salieron.

De entrada te diría que la forma y estructura de estos juegos clásicos de skating ya vivió sus mejores momentos y un regreso a mi me suena muy complicado. La nostalgia está ahí y jamás dejarán de ser grandes títulos que muchos recodarán, pero siento que sus fundamentos ya no cuentan con las piernas suficientes para poder sobrevivir en una industria completamente diferente a la que se enfrentaron en su momento. Como sea, habrá que esperar para tener el producto final en nuestras manos y así, dar una opinión mucho más acertada y definitiva.

Recuerda que Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 está programado para salir el próximo 4 de septiembre en PS4, Xbox One y PC.