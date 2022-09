Review – Various Daylife

Los juegos móviles han evolucionado a un gran paso en los últimos años. Aunque para muchos, la fiebre de títulos como Angry Birds y Flappy Birds se siente como algo que sucedió no hace mucho, la App Store abrió sus puertas hace 14 años. Si bien las experiencias que veíamos en ese entonces eran bastante sencillas, con la mayoría usando la novedad de tocar la pantalla como su principal punto de venta, hoy en día podemos ser testigos de experiencias sumamente refinadas a cargo de algunos de los estudios y mentes creativas más celebrados de esta industria. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que algunas compañías tratan de expandir el alcance de estos títulos, y llevarlos a consolas actuales. En cierta forma, muchos pueden ver esto como la validación que esta plataforma han buscado por mucho tiempo.

Si bien al entrar a la App Store o Play Store en estos momentos somos bombardeados con cientos de juegos que son copia de otros, o que solo buscan llegar a nuestras billeteras por medio de waifus, ambas plataformas cuentan con un servicio de suscripción que nos ofrecen una curaduría de todo lo disponible en estas tiendas digitales. De las dos, la más famosa es Apple Arcade, en donde títulos como Fantasian están disponibles. Pese a que este es un buen hogar, varias compañías también han buscado la forma de llevar sus proyectos a otras plataformas. Este es el caso de Grindstone, Shantae and the Seven Sirens y, el título que tiene el enfoque hoy, Various Daylife.

Originalmente un juego de lanzamiento para Apple Arcade, Various Daylife es una producción de Tomoya Asano, responsable por títulos como Bravely Default y Octopath Traveler. De esta forma, claramente hay calidad detrás de este proyecto, el cual fue desarrollado como una exclusiva de dispositivos móviles. Sin embargo, a tres años de esto, recientemente aterrizó en Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC. ¿Acaso la transición de plataformas fue positiva? ¿Un juego de este tipo puede funcionar en consolas? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

De colonizador a trabajador

Ser un juego móvil tiene sus puntos positivos y negativos. La plataforma importa, y es un factor que determina el enfoque que se tendrá en ciertas experiencias. Usualmente, títulos que encontramos en la App Store y Play Store están más interesados en proporcionar un ciclo de juego adictivo que, si bien no te mantendrá pegado al celular por horas, sí hará que regreses una y otra vez cada cierto determinado tiempo. Como consecuencia, encontrar una historia que sea interesante y cautivadora es muy difícil, ya que no tenemos el mismo nivel de atención en un smartphone que le damos a una experiencia de consolas.

Square Enix y DokiDoki Groove Works, los desarrolladores, están conscientes de esto, por lo que en Various Daylife no encontramos una narrativa que logre competir con títulos como Triangle Strategy. En su lugar, el juego se encarga de presentarnos una serie de viñetas que nos ofrecen una mirada al día a día de todos los personajes principales y secundarios que conoceremos a lo largo de esta aventura.

Tomamos el papel de un colonizador en la región de Erebia, una nación que fue recientemente descubierta por el Imperio. Todos los ciudadanos de este nuevo mundo pueden vivir cómodamente en una casa y recibir tres comidas al día. Sin embargo, necesitan trabajar y ayudar a la capital de diferentes formas. Esto incluye todo tipo de labores, desde aquellas que están enfocadas en la fuerza física, pasando por las que requieren un acercamiento más crítico, hasta las recreativas. Como tal, no hay una trama fuerte que nos guíe por las casi 30 horas que toma llegar a los créditos. Si bien existe un misterio continúo, y las últimas secciones de la aventura se vuelven un poco más políticas, el juego nunca obtiene un tono serio, y no presenta algo que no hayamos visto ya en el género.

En su lugar, Various Daylife decide enfocarse en sus personajes y las interacciones que nuestro protagonista tiene en este pueblo. Cada uno de los habitantes de Erebia tiene una personalidad única, como Efil, quien comienza como una simple mesera, y después va esparciendo su contagiosa felicidad a otros establecimientos de entretenimiento. Sin embargo, todos y cada uno de estos ciudadanos carecen de algo que vaya más allá de su impresión inicial. Una vez que pases cinco minutos con Bruno o Guilda, todas sus conversaciones llegarán a sonar igual. No te culparé si llega un momento en donde simplemente presiones A constantemente para avanzar, y terminar con sus pláticas de la forma más rápida posible.

La falta de atención a los personajes y a la historia principal es triste. Para la quinta hora, ya no me interesaba saber qué estaba pasando, y me limite solamente a leer la información relacionada con la trama principal, mientras que el resto de las conversaciones e interacciones pasaron a convertirse en ruido de fondo. Entiendo que, al ser un juego originario de móviles, la idea era solamente jugar por un par de minutos, y luego regresar un día después para seguir con la aventura. En ese sentido, los problemas que mencioné tienen un menor peso. Sin embargo, estamos hablando de la versión de consolas, por lo que los baches en el camino son más notorios, y dejan una mayor impresión.

Un mundo monótono

Junto Tomoya Asano, Various Daylife también cuenta con el talento de Naoki Ikushima, artista que ha trabajado en Octopath Traveler y Triangle Strategy, así que otros de los miembros clave de Team Asano hacen acto de presencia en este título. En esta ocasión, podemos encontrar su sello característico al momento de hablar del diseño y las ilustraciones principales, creando así una identidad que comparte con otros títulos de este equipo. Sin embargo, y como ya lo vieron, aquí no encontramos el hermoso HD-2D, sino un estilo que se asemeja con lo que encontramos en Bravely Default II.

Visualmente, Various Daylife se ve muy similar a otros juegos con una inspiración medieval europea. Junto a esto, no hay un rastro del uso de la tecnología steampunk, por lo que aquí encontramos una definición bastante básica de los elementos característicos del género. Dentro de lo sencillo que puede ser el título en este apartado, los diferentes cambios de vestuario que tú y tu equipo tienen a su disponibilidad es lo más llamativo.

Aquí se nos presenta un sistema de trabajos, el cual nos permite adquirir la vestimenta de diferentes clases. Esto quiere decir que el protagonista y sus aliados tienen a su disponibilidad un extenso closet. Pese a que esto puede sonar como algo bastante interesante, una vez más, aquí no se nos presenta algo que sea llamativo. El mismo traje de guerrero se ha replicado en cientos de juegos del género. Aunque existen algunas variantes interesantes, como el secretario, el cual nos permite lucir con la ropa de un trabajador de gobierno, o el sastre, el cual cuenta con una inspiración escocesa, estos son solo un par de casos que atraen la atención, mientras que el otro 90% es algo que se ha visto mejor en otros lados.

Afortunadamente, no todo en Erebia es tan sencillo como podría llegar a verse. Si bien las primeras zonas que podemos explorar de esta región son sumamente tradicionales, y no ofrecen algo llamativo, eventualmente podrás visitar algunas locaciones que nos dan una mejor idea del tipo de isla que tenemos frente a nosotros. Sin embargo, es la ciudad principal la que se roba la atención. Pese a que al principio el pueblo es todo menos interesante, tu arduo trabajo en la comunidad será recompensado con distintas instalaciones que le dan una mayor vida a este lugar, y sí lo hacen verse como un espacio en donde uno podría vivir.

El puerto puede lucir abandonado al principio, pero eventualmente veremos barcos en cada lugar posible, un circo se ha instalado en la entrada al pueblo, y el mercado va creciendo con más ítems. Por otro lado, en la calle más popular encontramos un sin fin de locales para pasar el rato, como un baño público, varios restaurantes, y hasta una fuente de los deseos. Es verdaderamente satisfactorio ver cómo es que tus acciones van mejorando a Erebia, para convertirla en una nación que amerita su visita.

Various Daylife es un juego que toma todos los elementos clásicos de un RPG, y no hace algo interesante con ellos. Solo los presenta tal y como son, solo eso. No hay algo necesariamente malo con esto, pero considerando que parte de Team Asano está involucrado en el proyecto, es decepcionante no ver algo que valga la pena mencionar. Ver crecer a Erebia es carismático, y crea una relación con el jugador, pero esto no va más allá de solo ver una nueva estructura en un plano 2D.

Ciclos de vida

Si bien la presentación e historia de Various Daylife solo toman los elementos clásicos del género y los presenta tal y como son, sin algún tipo de aspecto que logre llamar la atención, el gameplay opta por un camino diferente, logrando encontrar la forma de entregarnos un sistema de combate interesado, el cual está opacado por un ciclo de juego que es adictivo cuando tomas en consideración que esta es una experiencia creada para jugar en intervalos de cinco o 10 minutos, pero cuando lo pones en una pantalla grande, puedes notar lo monótono y aburrido que es.

Various Daylife es un simulador de vida con un pequeño toque de RPG por turnos. Esto quiere decir que la experiencia está divida en dos. El aspecto más grande es el día a día en Erebia. Aquí, el enfoque es simplemente vivir una vida tranquila. Todo lo que haces está relacionado con los trabajos, y no me refiero a las clases relacionadas con el sistema de combate, sino con una serie de actividades que generan experiencia y dinero. Este es el ciclo principal del juego. Cada actividad se lleva a cabo de forma automática, lo único que requiere el título es tu confirmación. Un par de segundos después, obtiene todos los beneficios. Cada labor tomará medio día en realizarse, y hay algunas tareas que solo pueden ejecutar de día o noche.

Cada acción consumirá la energía y el humor de tu personaje. Si estas dos estadísticas disminuyen lo suficiente, corres el riesgo de fallar en el trabajo, o sufrir un accidente, lo cual incapacita al protagonista por un par de días, y disminuye el progreso de sus estadistas. En Various Daylife no subes de nivel por medio de combates, sino que cada tarea exitosa te dará cierta cantidad de experiencia. Sin embargo, esto también tiene un efecto secundario, ya que cada una de tus estadísticas, como el HP, la inteligencia y el carisma, pueden aumentar o disminuir al realizar cierta actividad. Esto significa que acciones relacionadas con la clase de Guerrero te darán más fuerza, pero reducirán tu maná, por ejemplo.

Es así que necesitas tomar en consideración qué beneficios te dará cierta actividad dependiendo de la clase de tu personaje. Es algo que puede sonar complicado al principio, pero en realidad es muy sencillo una vez que tomas en consideración el objetivo que tienes con la clase que elijas. Junto a esto, uno de los factores importantes en tu vida en Erebia, es la relación con otros personajes. Además de todas las instalaciones que puedes visitar, las cuales normalmente te ayudan a recuperar tu energía y humor, también puedes pasar tiempo con tus colegas, ir a comer, visitar un jardín, y llevar a cabo una serie de actividades que crean un mejor vínculo.

Esto no solo tiene como objetivo el desbloquear habilidades especiales y mejorarlas, sino que vas conociendo un poco más de este mundo, y obtendrás tareas adicionales en el camino. Lamentablemente, y como ya lo había mencionado, la personalidad de todos tus compañeros es bastante simple, por lo que al final del día esto se vuelve algo principalmente pragmático, dejando de lado cualquier intención que tenga el juego de crear una conexión con Bruno y compañía.

El problema que tiene Various Daylife es algo que solo ocurre en consolas. Debido a que ya no estamos hablando de sesiones de cinco o 10 minutos, pasar media hora o más pegado a la pantalla viendo a tu personaje hacer lo mismo una y otra vez permite entrar en un ritmo en donde simplemente presionas A una y otra vez, con lo cual es muy seguro que se forme un desconecte entre el mundo y tú, volviendo sumamente aburrida la experiencia de principio a fin.

Este es el día a día en Erebia. Aunque a lo largo de todo un año podremos participar en cumpleaños y celebraciones únicas, podrán pasar meses sin que te des cuenta mientras llevas a cabo todas las tareas que tienes a tu disposición. Ahora, la segunda parte importante de Various Daylife, la cual, lamentablemente, no tiene el peso que debería, es la exploración de esta isla. Estas son las misiones principales, aquellas que avanzan la historia del juego, desbloquean más clases y personas para tu equipo.

Cada misión tiene que estar conformada por cuatro exploradores, el protagonista y tres personajes adicionales. Al principio tendrás una selección limitada de trabajos, o clases en el sentido característico de un RPG, pero eventualmente podrás equipar hasta tres diferentes roles para cada uno de los miembros de tu equipo, ofreciendo una gran cantidad de herramientas a tu disposición. Lamentablemente, el juego no ofrece algún tipo de especialidad interesante, incluso aquellos que suenan únicos, como Secretaria, termina por ser un mago negro.

Similar a juegos como Miitopia, cada una de estas exploraciones se lleva a cabo de forma lineal. Esto quiere decir que nuestro equipo se mueve de izquierda a derecha, y tu solo interactúas en batalla. Aunque cada enfrentamiento puede lucir sencillo, aquí es en donde el juego por fin llega a presentar una serie de ideas interesantes. El sistema de batalla que aquí se introduce lleva el nombre de Change, Chain y Choice, el cual nos pide cambiar algún elemento del contrincante, ya sea hacerlo susceptible a la electricidad o bajar sus defensas, crear una cadena continuando con el haciendo daño físico o mágico, para después tener la oportunidad de golpear con un ataque devastador.

Mientras que el resto del juego es sumamente sencillo, al nivel de que puedes apagar tu cerebro mientras solo presionas A, la mayoría de los combates requieren que uses el sistema de las tres C, y los jefes te exigen un dominio de esto. Normalmente, tus ataques no hacen mucho daño, pero al encadenar diferentes golpes aprovechándose de todas las oportunidades de los enemigos, la oportunidad de un crítico será segura.

Lamentablemente, aquí es en donde lo único llamativo de Various Daylife sucede. Al generar experiencias realizando trabajos en la capital de Erebia, las peleas contra todos los enemigos no tienen sentido, y son solo un obstáculo que eventualmente llega a ser tedioso. El ciclo requiere que pases cerca de 30 minutos realizando actividades monótonas en el pueblo con el objetivo de subir de nivel, solo pasar cinco a 10 minutos en una misión de exploración, y repetir este proceso por 30, o más, horas.

Various Daylife claramente está tratando de encontrar el punto medio entre lo sencillo que tiene que ser un juego de móviles, con la complejidad que puede ofrecer un PRG. Si bien parte de esto se logra, el balance no es el correcto, al menos en consolas. Claramente, la intención de hacer un gran sistema de combate se logró, es solo que está despreciado en una experiencia que llega a ser aburrida de una forma muy rápida.

Nuevo mundo, nuevos problemas

El mayor pecado de Various Daylife fue llegar a consolas. Como título para Apple Arcade, el trabajo de DokiDoki Groove Works claramente vale la pena. Es un simulador de vida con elementos de RPG que funciona muy bien en la palma de tu mano. No requiere que pases horas y horas pegado a tu dispositivo, y está estructurado para jugar en lapsos pequeños. Sin embargo, esto no funciona en otro lado. Pese a que el Switch en modo portátil puede ser algo similar, esto simplemente no es lo mismo.

Después de la sección de introducción, la historia solo se vuelve un ruido de fondo al que ocasionalmente le tienes que prestar solo un poco de atención. Los personajes son simplemente arquetipos que ya conocemos que, si bien no hay algo malo con esto, no logran tener un impacto lo suficiente fuerte para verlos como algo más que solo piezas que juegan un papel determinado. Lo mismo se puede decir de la presentación y el apartado musical. Ninguno de estos apartados logra dejar una impresión en el jugador, y solo se limitan a recorrer un camino tedioso.

Si bien el ciclo de juego presenta una serie de ideas bastante interesantes que van de la mano entre ellas, la distribución y el tiempo que se tiene que invertir no es el adecuado. Esto ocasiona que tengas que pasar gran parte del juego con el cerebro apagado presionando A, antes de experimentar lo mejor que Various Daylife tiene para nosotros, solo para darte cuenta de que en 10 minutos volverás a hacer lo mismo una y otra vez.