Review – Dead Rising Deluxe Remaster

Saga que renace de la nada

En los últimos tiempos, Capcom ha tenido una fijación extraña por hacer ports, remasters y remakes de sus franquicias. Eso lo estamos viviendo de forma latente con las nuevas versiones de Resident Evil, las colecciones de Mega Man y también con el compilatorio arcade que salió hace un par de días, relacionado con los juegos de lucha en los que hacen crossover con Marvel. No obstante, algo que no esperábamos realmente fue que, de la nada, mencionaran el regreso de Dead Rising en una edición denominada Deluxe Remaster, la cual adaptaría una vez más la primera aventura de Frank West. Pero esta vez sería a lo grande, y no como el que tuvimos en PS4, sino con un salto gráfico que dejó perplejos a quienes son afines a dicha marca. Fue hace un par de meses cuando se dio la revelación oficial de este retratamiento, para después lanzarse un video explicativo muy completo en el que se mencionaron prácticamente todos los detalles, dejando en claro que se respetaría totalmente el material original, descartando cambios grandes como historia alterada o mecánicas diferentes.

Lo más llamativo de todo fue conocer que la fecha de lanzamiento no era para 2025 o algo parecido, sino para dentro de pocos meses, en las consolas de nueva generación y también en PC. Esto fue motivo de alegría para quienes deseaban tener variedad dentro de los nuevos productos de la empresa, ya que a algunos les empieza a cansar que todo sea Resident Evil y Monster Hunter. Así es como llegamos al texto que estamos publicando hoy, ya que se nos ha considerado para recibir un código anticipado de reseña, cuyo objetivo es darles a conocer si vale la pena o no comprar el producto. Repasaremos cada uno de los detalles que nos ofrecen, pero sobre todo, destacaremos los cambios para esta nueva versión, dado que la jugabilidad ya la conocemos. Lo mejor de este texto es que viene desde el punto de vista de alguien que solo llegó a probar la entrega de Xbox 360 hace años, pero nunca la completó, por lo que podría decirse que es la primera vez de un servidor experimentándola en su totalidad. Aunque, al final, las comparaciones tienen que hacerse notar, sobre todo para quienes ya conocen a la perfección el original.

¿Dead Rising Deluxe Remaster podría ser la forma definitiva de disfrutar en los tiempos modernos dicho clásico de hace casi dos décadas? ¿O tal vez se trata de un lanzamiento hecho para ganar dinero fácil sin mucha calidad de por medio? Bueno, eso lo vamos a averiguar en la próxima Atomix Review que elaboramos con cariño. Con todo esto en mente, es momento de que tomes tus mejores armas y nos aventuremos dentro de un centro comercial repleto de las criaturas que nunca pasan de moda en las películas de terror; hablamos claramente de los zombies y sus derivados.

Frank West, el periodista sin miedo

La historia de Dead Rising Deluxe Remaster nos lleva a la ciudad de Willamette, Colorado, sitio que de forma reciente se ha puesto en cuarentena por parte del ejército de los Estados Unidos. Las razones detrás de esta decisión no quedaron del todo claras, pero la respuesta llegaría en poco tiempo debido a la curiosidad de alguien en particular.

Frank West, un periodista que siempre busca la verdad, se ha aventurado dentro de este sitio con la ayuda de un piloto de helicóptero, detectando al instante que los ciudadanos dentro del perímetro se comportan de forma extraña. Digamos que entre ellos se atacan de manera hostil, agregando el detalle de que se devoran unos a otros como caníbales.

Es así que el protagonista le pide a su acompañante que lo deje en el centro de todo. Este lugar es el Parkview Mall, donde cientos de personas se reúnen a diario para comprar todo lo necesario. Una vez aterrizado, acuerdan que pasen por él en tres días, y con esto comienza la travesía en la que Frank pasará de ser un simple comunicador a héroe.

En la ubicación se encontrará con todo tipo de personajes, incluyendo dos agentes de la policía, un grupo de sobrevivientes que han perdido totalmente la cabeza, y un par de personas misteriosas que aparentemente son de origen latino. Cada uno tiene su grado de importancia en la trama, además de reflejar sus personalidades en pantalla, lo cual llevará a los jugadores a tomarles algo de cariño.

Con todos estos detalles sutiles estaríamos englobando la historia, la cual realmente tiene toques de película clase B, pues casi todo es comedia, a pesar de que intentan darle detalles de seriedad. Y es que, cuando vemos lo locos que pueden llegar a ser ciertos personajes, no hay mucha razón para que se perciba como una narración realista.

Al final, es una historia que cumple, y creo que eso es lo que cuenta en este tipo de juegos con situaciones exageradas.

Jugabilidad intacta

Hay que establecer el tipo de juego que es Dead Rising Deluxe Remaster, y se trata de un estilo sandbox con toques de shooter en tercera persona y hasta de acción, donde manejamos un avatar a través de un mapa de dimensiones grandes. No es algo realmente exagerado, pero sí tomará tiempo aprenderse todas las ubicaciones tras iniciar la partida.

Dentro del centro comercial vamos a enfrentarnos con cientos de zombies, ya sea con combate cuerpo a cuerpo, armas de fuego o hasta cosas tan comunes como una patineta o una banca para sentarse. El mundo es nuestro buffet de herramientas, ya que podemos tomar casi todo lo que se encuentre en el suelo, lo cual incluye curaciones para no ser derrotados.

El objetivo del juego es cumplir misiones secundarias o principales, resultando en la subida de niveles para que el personaje mejore sus estadísticas, aprenda habilidades y poco más. Los puntos de experiencia vienen en grandes paquetes al completar las tareas, pero también son obtenibles al tomar fotos con nuestra cámara o derrotar a los enemigos.

No está de más mencionar que tenemos un tiempo límite para completar las misiones, ya que en la parte izquierda de la pantalla aparece el contador que va en descenso, y claro, si se acaba el tiempo, perderemos las recompensas. En el caso de las misiones principales, si no lo logramos, fallaremos por completo el juego y será necesario retroceder en uno de los archivos de guardado para poder hacer las cosas bien.

El manejo de las armas es sencillo, aunque no ilimitado, ya que contamos con una barra de desgaste al estilo de los juegos más modernos de mundo abierto. Esto nos indicará cuándo deshacernos de algún objeto. Cabe mencionar que estas armas afectan tanto a los adversarios estándar como a los jefes.

Como se puede apreciar en un panorama general, se respetaron las mecánicas del juego original sin hacer tantas modificaciones que se sientan fuera de lugar, ya que incluso el movimiento del personaje es idéntico, desde el uso de objetos hasta esquivar y saltar por el lugar. Por supuesto, no olvidaron agregar los dos modos adicionales de supervivencia y prórroga, los cuales no tienen cambios.

Todo esto demuestra que desde 2006 se hicieron las cosas a buen nivel, por lo que no hubo necesidad de aplicar ajustes gigantes.

Lo nuevo que hace la experiencia aún mejor

En cuanto a los agregados en Dead Rising Deluxe Remaster, todos y cada uno son mejoras de calidad de vida para que el juego se sienta un poco más sincronizado con los tiempos que corren. El primero de ellos es un apuntado de armas mejorado, con la perspectiva sobre el hombro que conocemos de Resident Evil, incluyendo la capacidad de movernos mientras disparamos.

Algo que también se agradece es la inteligencia artificial más trabajada de los NPC, ya que la mayoría de las misiones son escoltas a nuestra base principal. Y claro, los sobrevivientes irán detrás de nosotros para defendernos, aunque es posible darles armas para que ellos mismos se cuiden. De hecho, tienen afinidad por ciertos tipos de armas que les mejoran las estadísticas.

Otro detalle que se suma a esta versión es el uso del reloj en los puntos de guardado, ya que podemos adelantar el tiempo y esperar a la hora que nos requieran para las misiones principales. Es decir, si un jugador solo quiere experimentar la historia y dejar de lado los encargos, ahora será posible con esta función que muchos pedían.

La interfaz de pantalla también ha cambiado para bien, ya que ahora cuenta con una brújula en la parte superior, cuyo fin es guiarnos hacia diferentes puntos y no solo señalar el objetivo de la misión en curso. Además, el mapa especifica cada ubicación, en caso de que deseemos buscar algún objeto en concreto, lo cual incluye tiendas de ropa para cambiar el aspecto del personaje.

A lo anterior se suman las llamadas por radio, que ahora no serán interrumpidas por mucho que el personaje entre en combate. Lo mejor es que ahora no será solo texto, sino que el personaje de Otis tendrá voz por primera vez. De hecho, todos los NPC cuentan con diálogos al interactuar con ellos; y aunque es un detalle mínimo, se agradece la incorporación.

Lo que más gustará a los fans es el autosave. Para quien no lo sepa, al ser derrotados había que empezar desde el último guardado, pero gracias a este archivo que se crea al pasar por cada pantalla de división, ya no se perderán horas valiosas de juego.

Como ya se mencionó, los cambios no son los más grandes de la historia, pues solo se enfocaron en los aspectos que debían mejorarse. Aunque hubiera estado bien tener secciones de teletransporte, lo que se han tomado el tiempo de cambiar fueron ideas aceptables. Tal vez es mejor no tocar nada del trabajo original de hace casi 20 años.

Lavado de cara y el OST original

Llegamos al apartado que más hace destacar a Dead Rising Deluxe Remaster, y ese obviamente es el de gráficos, ya que hay un salto gigantesco en comparación con el lanzamiento original. Ni siquiera hace falta ponerlos lado a lado para darnos cuenta de la potencia que se está implementando, y eso se nota en todo tipo de aspectos.

Los modelados de personajes se han creado básicamente desde cero, lo cual hace que disfrutemos cada una de las escenas cinemáticas. Aunque, sí se siente un poco fallida la parte de las expresiones faciales, más que nada por basarse en las animaciones originales. Más allá de eso, todo está muy bien, sobre todo en texturas, sombreados e iluminación, notándose que el RE Engine sigue siendo muy útil para Capcom.

En cuanto a la parte técnica, se puede observar que realmente estamos en un centro comercial lleno de zombies, dado que habrá momentos en los que debamos pasar por masas de ellos sin espacio para respirar. Lo que más sorprende de esto último es que los 60 cuadros por segundo a los que corre el título no sufren caídas frecuentes y la resolución de 4K le sienta muy bien.

La sección musical es digna de mención, ya que como algunos sabrán, en su momento se contó con decenas de canciones licenciadas, y para esta nueva versión se han renovado y agregado al apartado sonoro. A su vez, se creó una opción para streamers, para quienes crean contenido y no quieren recibir penalizaciones de derechos de autor.

Por último, pero no menos importante, están las actuaciones de voz, conservando algunas de las originales pero cambiando el elenco por cuestiones legales que no se pudieron renovar. Además, hablando de nuestra región, por primera vez tenemos español latino en el doblaje, con actores reconocidos como Jesse Conde y Humberto Vélez en el reparto.

Un regreso aceptable para la saga

En conclusión, Dead Rising Deluxe Remaster es un excelente regreso de la franquicia en la que acabamos con oleadas de zombies, ya que el equipo de desarrollo respetó el proyecto original, pues no se necesitaban muchos cambios. Y es que, si a este tipo de juegos se les altera la esencia, es imposible que las nuevas generaciones entiendan lo importantes que fueron para la industria.

Claro, se añadieron mejoras de calidad de vida en el disparo, controles y hasta la interfaz, pero son elementos que debían actualizarse sí o sí para sentirse como un producto más moderno. A esto se agrega la enorme mejora gráfica, que seguramente gustará a quienes son fanáticos de las aventuras de Frank West.

Tiene algunos detalles que tal vez se pudieron mejorar, como agregar viaje rápido para que el regreso a la base no sea tan repetitivo, o mejorar un poco la gesticulación facial de los personajes, ya que en ese aspecto no hicieron demasiados ajustes. Sin embargo, estos son inconvenientes menores en comparación con todo lo que ofrece el remaster.

Entonces, si quieres experimentar por primera vez esta franquicia, yo diría que comprar esta versión es la mejor forma de adentrarse en los sandbox con temática zombie. Con este tipo de productos, nos recuerdan que no son necesarios grandes cambios en las mecánicas de juego para traer de vuelta clásicos con años de ausencia.

Recuerda que Dead Rising Deluxe Remaster se pone a la venta el 19 de septiembre para PS5, Xbox Series X/S y PC de forma digital. La versión física llega el 8 de noviembre.