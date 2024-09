Review – The Plucky Squire

El sello de Devolver

La industria del gaming ha cambiado fuertemente en los últimos años. El formato digital ha tomado por asalto al físico y las producciones AAA se encuentran en una profunda crisis. En medio de todo esto, se ha dado el surgimiento de los llamados publishers caza talentos o empresas publicadoras de proyectos independientes. El objetivo de estas también marcas, es apoyar y muchas veces hacer realidad pequeños juegos con un enorme potencial, además de claro, ponerles su sello de calidad que los identifique como algo que vale la pena entre un mar de propuestas. Indudablemente, Devolver Digital se ha convertido en uno de los estandartes de todo este nuevo movimiento tras haber sido uno de los pioneros. Hoy en día se sabe perfectamente que si su logotipo viene en la portada, seguramente te toparás con un título propositivo, diferente y sobre todo, con calidad. Tras múltiples éxitos con desarrolladores que prácticamente salieron de la nada, los que también nos trajeron Death’s Door, forman una interesante alianza con James Turner, famoso ex diseñador de Pokémon.

Desde que fue mostrado por primera vez, The Plucky Squire nos enamoró. Sí, es de esos juegos que solo basta con ver dos o tres imágenes para quedar encantados. Todo la idea de cambiar entre un mundo 2D a uno 3D y viceversa, suena como algo verdaderamente genial y con un gigantesco potencial. Sumado a lo anterior, tener a Devolver Digital involucrado de lleno en el proyecto con el estudio recién fundado por uno de los principales ex diseñadores de Pokémon en Game Freak, da como resultado a uno de los juegos más esperados de este año para quienes amamos el desarrollo independiente y mucho más experimental de videojuegos. Claro, en el camino cualquier cosa puede salir mal, pero luego de haber completado la aventura de Jot y compañía, te podemos decir que en efecto, estamos ante uno de esos títulos profundamente mágicos que constantemente te están recordando por qué es que esta forma de entretenimiento es tan especial.

Libro de cuentos

Escuchar una buena historia es todo lo contrario a un gusto adquirido. Pareciera que esta actividad está impresa en nuestro ADN. Con ver la manera en la que un niño o niña que acaba de ganar conciencia disfruta de que le cuenten un cuento y cómo estas historias empiezan a forjar su personalidad, te puedes percatar de que es algo que forma parte de nosotros como humanos. Dicho asunto está perfectamente bien entendido por la gente de All Possible Futures, pues a través de The Plucky Squire se nos presenta una preciosa historia que por un lado podrá ser disfrutada por los más jóvenes, y por el otro luce conceptos verdaderamente profundos y más interesantes que los adultos sabrán apreciar de forma muy especial. Para nada me esperaba toparme con un título que fuera a sentirse tan profundo en su parte de narrativa.

En The Plucky Squire tomamos el control de Jot, escudero héroe de la tierra de Mojo que en sus constantes aventuras, ha derrotado en incontables ocasiones a Humgrump, esto al lado de sus inseparables amigos, Thrash, un troll de montaña fan del rock metal, y Violet, una tierna aprendiz de hechicero. Debido a cierto suceso, el villano se da cuenta de que en realidad, todos viven dentro de un libro de cuentos y de que allá afuera, hay todo un mundo que le permitirá cambiar su destino. Al darse cuenta, nuestro protagonista no tiene más opción que ir a detenerlo, pues en caso de lograr su cometido, el libro será malo y por consiguiente, abandonado por Sam, niño que vive en la recamara en donde se desarrolla toda la historia y que es un intenso fanático del cuento en cuestión.

Sí, The Plucky Squire toma inspiración de muchos lados como por ejemplo, Toy Story. Lo interesante en realidad viene cuando los protagonistas de estas historia se empiezan a cuestionar qué tan reales son en realidad y si es que tienen o no control de su destino, pues al final del día, viven dentro de una historia ya escrita. Estos temas se profundizan bastante y el juego da un interesante mensaje que tiene que ver justamente con el poder que tenemos como seres humanos para controlar lo que nos pasa, pero también saber que a veces, la mayoría del tiempo de hecho, no controlamos lo que está a nuestro alrededor. Encima de todo este asunto tenemos personajes entrañables de los que es fácil encariñarse, esto gracias a sus muy bien escritos diálogos y a la cantidad correcta que hay de un buen sentido del humor.

Algo que me pareció interesante es que Jot es un protagonista silencioso, además de que se echa mano de un narrador que en ciertos puntos claves de la historia describe qué es lo que está pasando. No te preocupes, no es de esos narradores que no se callan. Sus participaciones son esporádicas y bastante precisas. Por supuesto, The Plucky Squire cuenta parte de su historia a través de preciosos artes ligeramente animados que son partes de su propio ADN. Indudablemente, otro de los elementos más interesantes de todo el relato son los personajes a los que conocemos fuera del cuento en donde vive nuestro héroe.

Verás, en ciertos puntos del juego de los cuales, obviamente te hablaré un poco más adelante, podrás explorar el escritorio de Sam, en donde te enteras que algunos otros objetos también contienen vida que al conocernos, nos hacen ver puntos de vistas totalmente diferentes gracias a que se encuentran en un contexto bien distinto al nuestro. Me parece que ahí se manda un fuerte mensaje de lo importante que por ejemplo es viajar y conocer a personas fuera de nuestro microentorno. A lo largo de sus pocas más de 10 horas de duración, The Plucky Squire luce un fantástico relato que no pensé que se fuera a meter con temas filosóficos y de la condición humana. Lo mejor es que además de profundizar en ellos, lo hace de una manera amable y que cualquiera puede entender.

Del 2D al 3D. Del 3D al 2D

Para fortuna de todos nosotros, la industria finalmente ha madurado lo suficiente para entender que el diseño de videojuegos en dos dimensiones, es igual o hasta más importante que el famoso 3D. Hasta hace poco, era completamente normal ver a desarrolladores, publishers y claro, consumidores, haciendo menos a cualquier producción que se fuera por el camino del 2D. Prueba de lo anterior es el boom de las escena independiente de los últimos años que ha llegado hasta el punto en el que se empiezan a mezclar ambos estilos para tener resultados verdaderamente destacados y sobre todo, completamente diferentes a lo que se venía haciendo. The Plucky Squire justamente toma ese concepto y lo lleva a niveles muy, pero muy interesantes.

Comencemos desde lo más básico. The Plucky Squire es un juego de acción y aventura tan enfocado a su combate, como a la solución de creativos puzzles. Jot cuenta con una serie de movimientos que van desde un ataque sencillo con su espada, hasta un salto, un golpe de giro, una agresión cargada y la posibilidad de lanzar su arma para poder hacer daño a distancia. Además, para esquivar ataques enemigos, puedes dar un giro sobre el piso. Dicho set de movimientos funcionan prácticamente idéntico sin importar si estás en modo 2D o en tres dimensiones.

De lado de los puzzles tenemos problemas que tienen que ver con presionar una serie de switches en cierto orden para abrirnos camino muy a la The Legend of Zelda, por ejemplo. La cosa de este lado se empieza a poner interesante cuando te topas con problemas que requieren de cambiar palabras. Verás, en ciertos puntos de nuestra aventura y al encontrarnos dentro de un libro de cuentos, las escenas contarán con descripciones básicas en texto sobre el mismo escenario como por ejemplo: “Jot se encontró con una puerta oxidada que estaba cerrada”, o “El canal estaba totalmente seco.” Algunas de estas palabras pueden ser removidas de sus enunciados para cambiarlas por otras. Si una puerta está cerrada y puedes quitar la palabra “cerrada” para cambiarla por “abierta” de otra frase, ahí está la solución.

Todo esto que te describo va ganando una complejidad importante conforme progresas en la historia. Importante mencionar que The Plucky Squire es un juego completamente lineal que está dividido por episodios. A pesar de que por momentos te puede dar la ilusión de estar en un RPG o en un The Legend of Zelda, acá para nada tenemos algo como un overworld o zonas para explorar. Son secciones contenidas y bien controladas.

El combate de The Plucky Squire no es malo ni mucho menos, simplemente es bastante sencillo. Indudablemente la parte que más brilla del juego son sus puzzles, los cuales, ganan muchísima profundidad cuando se empiezan a mezclar con el mundo que hay fuera de nuestro libro. En cierto punto de nuestra aventura, Jot ganará la habilidad de salir al escritorio donde vive su mundo, ahí, además de tener que cumplir con ciertas tareas como la de ir a conseguir un arco legendario que es propiedad de una elfa protagonista de una tarjeta de lo que parece ser Magic, tendremos que interactuar con nuestro propio libro para hacer cosas que no podríamos hacer en dos dimensiones.

¿Cómo funciona todo esto? En el mundo dentro del libro habrá portales designados que nos permiten entrar y salir de él. No es como que puedas cambiar de mundo en cualquier lugar cuando tú lo quieras. Incluso funcionan como accesos al mundo 2D, que no pueden ser alcanzados de otra forma. Además de lo anterior, nuestro protagonista puede hacer cosas como cambiar de página para regresar a una escena pasada de la historia por si es que necesitamos algo de ahí, fijar con un sello objetos para que no se muevan, o poner bombas. Mi mecánica favorita tiene que ver con mover un poco las páginas del libro para por ejemplo, hacer que una piedra se deslice hacia algún botón que necesitemos presionar. The Plucky Squire se empieza a soltar el cabello de formas muy interesantes con todo lo que tiene que ver con su diseño de puzzles.

Los recorridos que hacemos principalmente en el mundo en tres dimensiones también tienen elementos a destacar, pues Jot no solo puede entrar dentro de su libro, sino también a cosas como post-its que Sam dejó con sus propios dibujos, tazas impresas, una cubeta de juguetes y como ya te lo contaba, a una tarjeta de Magic. Aquí las cosas se pueden poner bastante alocadas y es cuando incluso, The Plucky Squire introduce mini juegos basados en otros géneros como un shooter, un puzzle tipo puyo puyo, un RPG por turnos y hasta un bello tributo a Punch-Out. El sentimiento de sorpresa y descubrimiento dentro del juego de All Possible Futures es sensacional.

Como seguro ya te diste cuenta, The Plucky Squire es un título mágico que logra mezclar perfectamente su muy particular estilo visual, con mecánicas reales de juego. La manera en la que precisamente mezcla un diseño dentro de un plano en dos dimensiones con ambientes totalmente en 3D, es simplemente brillante. Me sigue volando la cabeza cómo es que en un momento estás en una aventura top-down view tradicional y al siguiente, ya estás en un espacio con volumen en el que tenemos cosas como verticalidad e incluso algo de platforming. La gente de All Possible Futures está entregando un videojuego marcadamente distinto a casi todo lo que hay actualmente.

No es casualidad

Al inicio de esta reseña te contábamos que a diferencia de algunos otros grandes títulos indie, The Plucky Squire no se está dando de manera espontánea o por medio de talento puro. La gente que compone a All Possible Futures tiene un montón de experiencia e incluso renombre. James Turner saltó a la fama con su trabajo en Game Freak diseñando Pokémon y posteriormente siendo pieza clave de HarmoKnight, mientras que Jonathan Biddle que fue el director de The Swords of Ditto. Ambas mentes se mezclaron para precisamente darle vida a esta muy especial experiencia.

Para esta revisión pudimos probar la versión para PC de The Plucky Squire, misma que al menos en una RTX 2080 y en un Intel Core i7, se comportó de gran forma, esto claro, corriéndolo a 1080p, pero con todos los settings al máximo. Estamos ante un título hecho en Unreal Engine 4 y que probablemente funcionará de buena forma en la mayoría de los equipos. Mi única queja real tiene que ver con su framerate variable que se nos presenta sin la posibilidad de fijarlo. Al menos en la computadora en la que jugamos, los cuadros por segundo se iban hasta un máximo de 144, pero en momentos en los que por ejemplo, cambiábamos al 3D, bajaban a la mitad. La cosa acá es que esas variaciones sí se notan y la verdad, hubiera preferido fijar todo a 60 cuadros y ya.

Por el momento no hemos tenido la oportunidad de probar ni la versión de PS5 o Xbox, ni la de Switch. Seguramente en esta última será donde más se juegue The Plucky Squire. Cruzo los dedos para que el estudio desarrollador haga un gran trabajo con la consola de Nintendo, pues creo que sí es un videojuego bastante exigente por momentos. Sobre todo cuando saltas al mundo en tres dimensiones, es claro que se necesita poder de procesamiento.

De lo gráfico sobra decir que The Plucky Squire es una verdadera belleza. Los trazos de James Turner es un plano de dos dimensiones son sublimes. Todo su estilo con colores sólidos resalta mejor que nunca gracias a un espectacular diseño de personajes y escenarios. Cuando estamos dentro del libro por ejemplo, puedes apreciar perfectamente la textura de sus páginas, así como el efecto de curvatura que se hace justo en el centro en donde se juntan las hojas. Ver todo eso en movimiento gracias a sus bellas animaciones es verdaderamente mágico.

El efecto anterior se vuelve mucho más importante cuando se le agrega el contraste del 3D. Simplemente ver el libro sobre el escritorio rodeado por objetos realistas ya añade mucho, pero la cosa verdaderamente brilla cuando ves el enorme trabajo que se hizo en los espacios en tres dimensiones con iluminación volumétrica y demás efectos que de verdad te hacen sentir en el mundo en el que vivimos. Ver cómo va bajando el sol que pasa por la ventana y cae sobre la páginas del libro es muy especial. Cuando estando ahí pasas a meterte a otra hoja, libro u objeto, todo hace click de una forma verdaderamente especial y es donde The Plucky Squire se diferencia por completo de cualquier otro videojuego que puedas encontrar actualmente en el mercado.

Todo lo anterior viene acompañado con una preciosa banda sonora que desde que arranca el juego con sus pantalla de inicio, te dice que estás a punto de vivir una aventura llena de momentos especiales. Hablando de aventura, creo que en cierta forma, se usó como inspiración a Adventure Time. Este mundo medieval pero a la vez con un montón de elementos de nuestra época, así como sus colores pastel combinados con tonos muy vivos, me recordó enormemente la legendaria serie animada de Cartoon Network. Y sí, The Plucky Squire es uno de esos títulos que recomendaría solamente por sus gráficas y sonido.

A la altura de las expectativas

The Plucky Squire es un juego brillante. Es cierto que su combate y diseño de enemigos pueden ser bastante sencillos, pero todo se compensa con sus preciosos y muy diseñados puzzles que están perfectamente bien integrados con su estilo visual e incluso narrativa. El trabajo de All Possible Futures se siente como una máquina bien engrasada en la que cada sección tiene sentido al formar parte de un todo. Si una de ellas fallara, el teatro entero se vendría abajo. Dicho logro no es menor. Es bastante común ver juegos en los que cada uno de los elementos que lo componen, se sienten como entes independientes que en ningún momento necesitan del otro para poder funcionar. Estamos ante una de esas experiencias que se sienten redondas gracias a su enorme cuidado y sobre todo, a que es obvio que quienes trabajaron en ella, lo estaban haciendo con un enorme gusto y cariño.

Gracias a un espectacular diseño de puzzles, estilo visual que mezcla arte en dos dimensiones con gráficas 3D súper realistas, música que te llena los oídos en todo momento, así como una historia que podría parecer simple al inicio, pero que rápidamente se desborda y toca temas complejos de la condición humana, The Plucky Squire se convierte en una de las experiencias más especiales que hayamos podido disfrutar en este 2024 y claro, en otro gran ejemplo de por qué es que el desarrollo independiente de videojuegos sigue siendo crucial para para el bienestar de esta especial forma de entretenimiento. All Possible Futures y Devolver Digital lograron estar a la altura de lo que se prometió en un inicio y a las grandes expectativas que se generaron, entregando un verdadero imperdible que indudablemente estará en muchas listas de lo mejor del año.